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В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек

Вечером вторника, 21 января, начали вылупляться черепашки из яиц, отложенных 27 ноября морской черепахой на пляже Бо-Дан в провинции Пханг-Нга. Всего вылупились 49 черепах, причем в этом случае речь идет о кладке, яйца из которой никуда не перемещали, оставив их в изначально выбранном мамой-черепахой месте.

Таньялак Сакут

23 Января 2020, 05:36 PM
В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек. Фото: DMCR

Как пояснил глава Пхукетского центра морской биологии (PMBC) Конгкиат Киттиватанавонг, всего черепаха отложила на пляже 101 яйцо, но проклюнулись лишь 49.

Из них 21 черепашка самостоятельно отправилась к воде, а 28 были сочтены слишком слабыми и помещены под опеку специалистов PMBC. Когда черепашки окрепнут, их также выпустят в море.

«Мы будем заботиться о них до тех пор, пока они не будут полностью здоровы, а их панцири полночью не сформируются. Это займет около одного-двух дней. Специалисты PMBC будут пристально следить за ним. В подобающее время мы выпустим их в море», – заявил господин Киттиватанавонг.

 

 

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