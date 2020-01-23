В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек

Как пояснил глава Пхукетского центра морской биологии (PMBC) Конгкиат Киттиватанавонг, всего черепаха отложила на пляже 101 яйцо, но проклюнулись лишь 49.
Из них 21 черепашка самостоятельно отправилась к воде, а 28 были сочтены слишком слабыми и помещены под опеку специалистов PMBC. Когда черепашки окрепнут, их также выпустят в море.
«Мы будем заботиться о них до тех пор, пока они не будут полностью здоровы, а их панцири полночью не сформируются. Это займет около одного-двух дней. Специалисты PMBC будут пристально следить за ним. В подобающее время мы выпустим их в море», – заявил господин Киттиватанавонг.