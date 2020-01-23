В провинции Пханг-Нга вылупилась новая партия маленьких черепашек

Вечером вторника, 21 января, начали вылупляться черепашки из яиц, отложенных 27 ноября морской черепахой на пляже Бо-Дан в провинции Пханг-Нга. Всего вылупились 49 черепах, причем в этом случае речь идет о кладке, яйца из которой никуда не перемещали, оставив их в изначально выбранном мамой-черепахой месте.

Таньялак Сакут

Как пояснил глава Пхукетского центра морской биологии (PMBC) Конгкиат Киттиватанавонг, всего черепаха отложила на пляже 101 яйцо, но проклюнулись лишь 49.

Из них 21 черепашка самостоятельно отправилась к воде, а 28 были сочтены слишком слабыми и помещены под опеку специалистов PMBC. Когда черепашки окрепнут, их также выпустят в море.

«Мы будем заботиться о них до тех пор, пока они не будут полностью здоровы, а их панцири полночью не сформируются. Это займет около одного-двух дней. Специалисты PMBC будут пристально следить за ним. В подобающее время мы выпустим их в море», – заявил господин Киттиватанавонг.