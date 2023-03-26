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В провинции Пханг-Нга проверяют закупку скамеек по 58 тыс. бат за штуку

Национальная антикоррупционная комиссия (NACC) проводит проверку государственного контракта по благоустройству общественных пространств в провинции Пханг-Нга на сумму в 30 млн бат. Под лозунгом об улучшении туристических локаций были, в частности, закуплены бетонные скамейки по цене в 58 тыс. бат за штуку.

Новости Пхукета

26 Марта 2023, 09:47 AM
Скамейки за 58 тыс. бат в провинции Пханг-Нга. Фото: NACC Region 8

Скамейки за 58 тыс. бат в провинции Пханг-Нга. Фото: NACC Region 8

Скат за 350 тыс. бат в провинции Пханг-Нга. Фото: NACC Region 8

Скат за 350 тыс. бат в провинции Пханг-Нга. Фото: NACC Region 8

Неработающий фонтан за 6 млн бат в провинции Пханг-Нга. Фото: NACC Region 8

Неработающий фонтан за 6 млн бат в провинции Пханг-Нга. Фото: NACC Region 8

Новый офис борцов с коррупцией на Пхукете за 59 млн бат. Фото: NACC Phuket

Новый офис борцов с коррупцией на Пхукете за 59 млн бат. Фото: NACC Phuket

Церемония открытия офиса NACC на Пхукете. Фото: NACC Phuket

Церемония открытия офиса NACC на Пхукете. Фото: NACC Phuket

О проверке, которую проводит офис NACC по восьмому региону, сообщила страница Phuket Info Center, связанная с администрацией Пхукета. Она же, в частности, писала о проверке контракта в Чернг-Талей, где несколько миллионов бат были потрачены на детскую площадку. В случае с Чернг-Талей особое внимание тайцев привлекли детские качели в форме животных за 60 тыс. В провиции Пханг-Нга столько же заплатили за простые бетонные скамейки.

Кроме скамеек за 58 тыс. бат, власти Пханг-Нга закупили три скульптуры – краба, лобстера и ската – по 350 тыс. за штуку, а также саженцы деревьев по 6 и 10 тыс.

Самым дорогим элементом благоустройства стал фонтан перед зданием администрации провинции, который обошелся в 6 млн бат, но проработал всего три дня из-за конструктивного дефекта. Вода в его резервуаре упала ниже уровня насосов, фонтан иссяк.

Внимание на сомнительую госзакупку обратилась антикоррупционная организация ‘Watchdog.ACT’ (ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน). Впрочем, вопрос возбуждения уголовных дел находится вне сферы полномочий борцов с коррупцией. Тем временем пхукетский офис NACC переехал в новый офис за 59 млн бат. Поздравить коллег с новосельем приехал председатель комиссии генерал полиции Ватчарапхон Прасарнраткит.

Офис NACC на Пхукете расположился на площади более четырех рай земли рядом со зданием администрации провинции на Thakraeng Rd. в Пхукет-Тауне. Строительство началось 20 апреля 2020 года и было формально завершено 13 июня 2022 года.

 

 

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