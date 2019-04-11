В пожаре в CentralWorld погибли два человека, еще 15 пострадали

В торговом комплексе CentralWorld произошел пожар, в результате которого погибли два человека и еще 15 получили травмы.

Новости Пхукета

11 Апреля 2019, 09:23 AM

Фото: Bangkok Post / Королевская полиция Таиланда

Согласно заявлению менеджмента CentralWorld, возгорание произошло около 17:40 среды, 10 апреля, в помещении для хранении документов на восьмом этаже здания.

Как пишет Bangkok Post, и торговый центр, и прилегающий к нему отель Centara Grand были эвакуированы. Пожарные справились с огнем к 18:10.

По словам очевидцев, во время пожара два человека выпрыгнули из окон восьмого этажа, чтобы спастись от огня и дыма.

Причина пожара устанавливается. Все 16-этажное здание закрыто до окончания проверки систем пожарной безопасности.