В поселке Phuket Villa 3 в Вичите поймали варана

Сообщение о варане в районе человеческого жилья поступило в муниципалитет Вичита около 14:00. Местная жительница Канканит Лимутхипонг сообщила, что заметила животное под своей машиной на парковке у дома.
На место событий прибыли четыре муниципальных спасателя, которые за 10 минут поймали непрошеного гостя. В ближайшее время 20-килограммовую ящерицу должны выпустить в джунгли подальше от человеческого жилья.
Спасатели полагают, что варан пробрался в поселок в поисках укрытия от дождя. В связи с этим местных жителей предупредили о возможности встречи с представителями дикой фауны.