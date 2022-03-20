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В поселке Phuket Villa 3 в Вичите поймали варана

Муниципальные спасатели Вичита благополучно поймали крупного варана, обнаруженного 19 марта в поселке Phuket Villa 3. Предполагается, что животное искало укрытие от дождя, но точно это неизвестно.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Марта 2022, 05:01 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о варане в районе человеческого жилья поступило в муниципалитет Вичита около 14:00. Местная жительница Канканит Лимутхипонг сообщила, что заметила животное под своей машиной на парковке у дома.

На место событий прибыли четыре муниципальных спасателя, которые за 10 минут поймали непрошеного гостя. В ближайшее время 20-килограммовую ящерицу должны выпустить в джунгли подальше от человеческого жилья.

Спасатели полагают, что варан пробрался в поселок в поисках укрытия от дождя. В связи с этим местных жителей предупредили о возможности встречи с представителями дикой фауны.

 

 

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