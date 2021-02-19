В пхукетском нацпарке выявили нелегальную застройку

Руководство национального парка Sirinаth на севере Пхукета выявило предполагаемый факт нелегального строительства на парковой территории. Речь идет об участке площадью 12 рай, который якобы находится в частной собственности, хотя и находится на земле парка.

Новости Пхукета

19 Февраля 2021, 01:34 PM

Фото: PR Phuket

В четверг, 18 февраля, на расчищаемый под застройку участок прибыли сотрудники нацпарка по главе с его руководителем Прамотом Кэунамом, а также представители правоохранительных органов и Департамента национальных парков.

Господин Кэунам пояснил, что ранее уже отдал распоряжение прекратить расчистку территории под застройку, но его приказ был приогнорирован.

Глава нацпарка сообщил о том, что на участке установлен щит, информирующий о том, что им владеет некто Пау Пхетчарат на основании документа SorKor 1 под номером 283, а вход на него каким-либо лицам запрещен. При этом оформить данную землю в собственность нельзя, поскольку она находится границах нацпарка.

«Мы уже попросили Земельный департамент провести проверку, после чего там подтвердили, что участок является общественной территорией, входящей в границы нацпарка», – пояснил господин Кэунам.

В ходе инспекции 18 февраля сотрудники нацпарка подтвердили как факт вырубки деревьев, так и уже начавшееся возведение временного жилья для строительных рабочих. Все оборудование было изъято, но о предъявлении обвинений кому-либо господин Кэунам не сообщил.