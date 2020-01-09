В пхукетском аэропорту проверяют всех пассажиров из Уханя на симптомы пневмонии

В международном аэропорту Пхукета продолжается медицинское сканирование всех пассажиров, прибывающих на остров прямыми рейсами из китайского города Ухань, где перед новогодними праздниками была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения.

Новости Пхукета

11 Января 2020, 10:00 AM

Симптомы уханьской пневмонии: температура, кашель, боль в горле, насморк, общая слабость, затруднение дыхания. Фото: РРНО

За первую неделю с момента обнаружения нового вируса в Ухане заболели около 60 человек, состояние семи из пациентов оценивалось врачами как тяжелое. При этом Комитет по делам здравоохранения города Ухань сообщил, что уже исключена вероятность, что болезнь вызвана ивестными вирусами атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

В Таиланде после возвращения из Китая были помещены в карантин четыре путешественника, но ни у одного из не было подтверждено наличие нового и пока что безымянного вируса из Уханя.

Как пояснила глава регионального Центра эпидемиологии доктор Сирилак Тхайчарон, в международном аэропорту Пхукета были введены те же меры контроля, что и в момент распространения SARS в Азии.

«Эта пневмония менее опасна, чем SARS, но мы ввели те же проверки, что и тогда, поскольку такое решение было принято на совещании в штабе Центра эпидемиологии по 11 региону. Это экстренная и серьезная ситуация, хотя масштабов SARS новый вирус пневмонии пока не имеет. К тому же приближается Новый год по китайскому календарю», – заявила госпожа Тхайчарон.

«Мы обязаны более строго подходить к проверке пассажиров на наличие симптомов поражения новым вирусом. Сейчас мы проверяем всех пассажиров прямых рейсов из Уханя», – добавила она.

На момент беседы с госпожой Тхайчарон, подобный прямой рейс был один – это ежедневный рейс AirAsia FD809, прибывающий на Пхукет в 3:40 утра. Однако с 10 января China Southern Air должна начать выполнять рейс CZ8449 из Уханя с прибытием в 2:05. Пассажиров этого рейса также будут сканировать.

В беседе с The Phuket News глава пхукетского офиса Минздрава Тханит Сермкуэ указал, что пока что пассажиров с симптомами новой пневмонии в аэропорту не выявлялось.

Как рассказал доктор Сермкэу, сканирование в аэропорту заключается в проверке температуры тела пассажира. Также всем прибывающим из Уханя туристам раздают брошюры с перечнем симптомов пневмонии, включающим повышенную температуру, кашель, боль в горле, насморк, общую слабость, затруднение дыхания.

«Если сканирование выявит пассажира с температурой тела выше 38 градусов Цельсия, он будет отделен от общего потока и направлен в отдельную комнату. Там официальные лица зафиксируют его историю поездки, даты пребывания в Ухане, базовую личную информацию, такую как имя, возраст и пол», – пояснил доктор Сермкэу.

«Пассажиры из Уханя, демонстрирующие симптомы пневмонии, будут помещены в карантин и доставлены в больницу Vachira Hospital. Там их разместят в отделении для пациентов с инфекциями, передающимися воздушным путем, после чего врачи приступят к выяснению причины болезни и лечению. После SARS мы располагаем необходимым оборудованием, а врачи и медсестры имеют требуемые навыки», – добавил глава пхукетского офиса Минздрава