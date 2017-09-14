В Пхукет-Тауне запускают мобильный велопрокат

Мобильные приложения для аренды велосипедов Ofo и Obike выходят за пределы Бангкока.

14 Сентября 2017 11:21:13

Сервисы проката велосипедов Ofo и Obike начнут работать на острове в пилотном режиме со следующего четверга, 21 сентября. Об этом «Новостям Пхукета» рассказал представитель консорциума Phuket City Development Co., Ltd (PKCD) Пхукет Тхонгсом.

В случае с этим проектом консорциум выступил в роли «координатора», а осуществлять прокат будут непосредственно Ofo и Obike. Первый проект изначально является китайским, второй – сингапурским. Мобильные приложения обоих сервисов похожи: пользователь находит велосипед на карте, разблокирует при помощи смартфона и пользуется, сколько хочет. Затем байк необходимо оставить в одной из зон парковки и заблокировать.

При аренде велосипеда требуется внести возвращаемый депозит, для чего сперва нужно положить средства на свой счет в Ofo и Obike. С этого же счета списывается тариф за пользование байком.

На первоначальном этапе планируется организовать шесть станций проката велосипедов: на Thalang Rd, Dibuk Rd, Krabi Rd, у здания Standard Chartered Bank, в Сапан-Хине и в Парке им. Рамы IX (Suang Luang Park). Пилот продлится в течение месяца, прокат велосипедов в течение этого срока будет бесплатным, от желающих взять велосипед потребуется лишь оставить депозит за него.

«В ходе первого месяца, который будет тестовым, желающим надо будет скачать нужное мобильное приложение [Ofo или Obike], а при аренде лишь оставить полностью возвращаемый депозит в размере 99 бат. Платы за пользование велосипедом в течение тестового периода не будет. После его окончания мы планируем тариф на уровне 5 бат за 30 минут», – рассказал Пхукет Тхонгсом из PKCD. Депозит, по его словам, также может вырасти.

Cейчас тариф Obike в Бангкоке составляет 10 бат за 15 минут (такая сумма указана на сайте, в самом приложении говорится, что стоимость варьируется в зависимости от «кредитной истории» пользователя). В приложении Ofo указан тариф в 5 бат за 60 минут, однако эти цифры программа показала при нажатии на кнопку «разблокировать велосипед», когда никакого реального велосипеда поблизости не было. Судя по всему, узнать тарифы можно будет лишь после окончания тестового режима работы обоих сервисов на Пхукете. То, что возможны различные изменения, подтвердили и в PKCD.

«После окончания тестового периода мы проанализируем потребности клиентов и скорректируем планы, где это будет необходимо. Также после пилота мы сможем рассмотреть перспективу предоставления услуги на всем острове», – отметил господин Тхонгсом.

«На улицах Пхукет-Тауна пока нет выделенных полос для велосипедистов, но мы ведем переговоры с муниципалитетом о том, чтобы они появились», – добавил он.

Губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг приветствовал приход на остров Ofo и Obike и заявил, что хотел бы, чтобы проект поддержали и госведомства, и частный сектор. К примеру, прокат велосипедов мог бы стать удачным решением для университетских кампусов и общественных парков.

Отметим, что возможность кражи велосипедов представителей PKCD не беспокоит.

«Мы можем отслеживать эти байки и со счета пользователя будут продолжать списываться средства, пока он не вернет велосипед добровольно, или мы не будем вынуждены принудить его к этому, в том числе, за счет возбуждения дела о краже», – заявил господин Тхонгсом.

«В сумму оставляемого пользователем депозита также включена страховка на случай кражи велосипеда и медицинская страховка», – добавил он.

Напомним, компания PKCD была создана в прошлом году консорциумом из 25 влиятельных пхукетских семей. Первой из инициатив PKCD стал анонсированный в сентябре 2016 года проект по запуску на Пхукете современного автобусного транспорта. Первые машины должны выйти на маршруты в начале 2018 года.

Также PKCD участвует в создании на острове масштабной сети точек доступа WiFi для обеспечения интернетом жителей и гостей провинции.