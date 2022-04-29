В Пхукет-Тауне провели противомоскитное окуривание

Как сообщил муниципалитет Пхукет-Тауна, плановая дезинсекция была проведена в следующих локациях:
- Bangkok Rd.;
- Soi Phutorn;
- Soi Wiboon Rungsan 1-3;
- Ranong Rd.;
- Soi Prawat;
- Wachira Yiteng Hospital.
Муниципалитет также обратился к гражданам с просьбой самим заботиться о здоровье и принимать посильное участие в уничтожении комаров и устранении условий для их размножения. Жителей просят стараться не держать у жилья открытых емкостей с водой или менять в них воду раз в неделю.
Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью.
Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.
Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.