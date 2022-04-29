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В Пхукет-Тауне провели противомоскитное окуривание

На Пхукете продолжается борьба с комарами, разносящими лихорадку денге. 29 апреля обработка общественных пространств прошла в Пхукет-Тауне.

Новости Пхукета

30 Апреля 2022, 11:00 AM
Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Пхукет-Тауна уничтожает москитов в преддверии сезонных дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Как сообщил муниципалитет Пхукет-Тауна, плановая дезинсекция была проведена в следующих локациях:

  • Bangkok Rd.;
  • Soi Phutorn;
  • Soi Wiboon Rungsan 1-3;
  • Ranong Rd.;
  • Soi Prawat;
  • Wachira Yiteng Hospital.

Муниципалитет также обратился к гражданам с просьбой самим заботиться о здоровье и принимать посильное участие в уничтожении комаров и устранении условий для их размножения. Жителей просят стараться не держать у жилья открытых емкостей с водой или менять в них воду раз в неделю.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передаваемая комарами вида Aedes aegypti. Как указывается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы варьируются от легкого повышения температуры до сильной лихорадки, приводящей к потере трудоспособности и сопровождающейся сильной головной болью, болью в области глаз, мышечной и суставной болью, а также сыпью. 

Специального лечения лихорадки денге нет, но раннее клиническое диагностирование и профессиональная медпомощь позволяют спасти жизнь пациента даже при тяжелом течении болезни. Именно поэтому тайские специалисты рекомендуют сдавать анализы на денге во всех случаях, когда «обычная простуда» не ослабевают после трех-четырех дней или сопровождается симптомами, свойственными денге.

Вспышки лихорадки денге в Таиланде имеют сезонный характер и связаны с колебаниями размеров популяций комаров, которые активно размножаются в дождливую погоду. Основной пик заболеваний лихорадкой в Таиланде приходится на май-октябрь.

 

 

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