В Пхукет-Тауне почистили главный городской канал

Муниципалитет Пхукет-Тауна организовал 4 ноября чистку канала Банг-Яй в исторической части города. Работы проводились у моста Phra Aram Bridge рядом со зданием Standard Chartered Bank.

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На чистку канала городской муниципалитет отправил два экскаватора, один из которых был помещен на плавучую платформу и производил работы непосредственно с воды, а второй помогал с берега и, судя по фото, подталкивал ковшом плот с первой машиной, когда ей нужно было поменять позицию.

Два экскаватора выгреби со дна канала не указанное количество ила, а также несколько единиц крупногабаритного мусора, такого как обломки деревьев и куски бетона.

Чистка канала прошла 4 ноября. За день до этого Метеорологический департамент Таиланда (TMD) выпустил предупреждение, в котором сообщил о грозящих Пхукету обильных дождях вплоть до 6 числа включительно. По состоянию на вечер 4 числа предупреждение оставалось в силе.

В старые времена клонг Банг-Яй был важным транспортным маршрутом, связывавшим Пхукет-Таун с поселением Кет-Хо (Кату), являвшимся тогда одним из главных центров добычи олова, главного экспортного товара Пхукета в XIX веке.

Сейчас клонг Банг-Яй является той артерией, по которой дождевая вода уходит с улиц исторической части города в море. Риск выхода канала из берегов серьезно беспокоил городскую администрацию во время октябрьских дождей.