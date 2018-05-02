В Пхукет-Тауне обокрали ювелирный магазин

Полиция ищет злоумышленника, проникшего в ювелирный магазин в Пхукет-Тауне и похитившего золотых украшений на 100 тыс. бат.

2 Мая 2018 17:35:35

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение о краже около 9:00 утра среды, 2 марта. О преступлении в правоохранительные органы сообщил 58-летний Джирасак Тарнаттанасомбут, владелец магазина Thanet Hok Gold Shop на Sri Sena Rd.

Как установили полицейские, подозреваемый проник в помещение, где хранились ювелирные изделия, через потолок. Точное время проникновения полиции выяснить не удалось, потому что на записях с камер видеонаблюдения была указана лишь дата – 2 мая 2018 года.

Личность подозреваемого пока не установлена. Полиция описала его как высокого молодого человека стройного телосложения с волосами до плеч и светлым оттенком кожи.

Камерам видеонаблюдения также удалось зафиксировать татуировку на правом плече злоумышленника. Кроме того, на записях следователи разглядели кольцо на безымянном пальце правой руки мужчины. Лицо подозреваемого скрывали кепка с козырьком и медицинская маска.