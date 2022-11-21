В Пхукет-Тауне началось перепрофилирование старой тюрьмы

На Пхукете начались работы по благоустройству территории старой тюрьмы на Damrong Rd. (улице Справедливости). Там планируется разбить парк, а исторические здания превратить в музей живой истории с сохранением соответствующей атмосферы.

Новости Пхукета

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

Старой тюрьме в Пхукет-Тауне обещают новую жизнь в качестве парково-музейного комплекса. Процесс превращения по традиции запустил экскаватор. Фото: PR Phuket

В понедельник, 21 ноября, официальные лица подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу благоустройства, после чего начался снос одного из заборов тюремного комплекса. За ходом работ наблюдали президент административной организации Пхукета (OrBorJor) Реват Арироб, вице-мэр Пхукет-Тауна Онпхайлин Тракунпалинпхон, губернатор Наронг-Вунсиеу и другие официальные лица.

Решение о превращении старинного тюремного комплекса в музей и парк было принято в апреле этого года, а в конце сентября Департамент казначейства официально дал разрешение на использование соответствующего участка в данных целях создания рекреационно-культурного объекта. Речь идет примерно о 30 раях земли в Старом городе.

Идея создания парка на месте старой тюрьмы родилась в 2014 году, когда Национальный совет за мир и порядок (NCPO, руководящий орган, действовавший в стране после военного переворота) дал зеленый свет проекту новой тюрьмы в Банг-Джо. Тогда было решено, что как только заключенных переведут в новое учреждение, старое можно будет использовать для других целей.

Новая провинциальная тюрьма в Срисунтхорне открылась в декабре 2020 года, так что первая идея о применении старого комплекса была очевидна – его начали использовать для размещения пациентов с коронавирусом, которым нужна была изоляция, но необходимости именно в больничном уходе не было.

Затем глава Департамента коррекции официально одобрил план по созданию на территории парка тюрьмы и превращению старинных зданий в музей, о чем было объявлено в апреле.

Тюрьма на улице Справедливости в Пхукет-Тауне была построена около 120 лет назад, в самом начале ХХ века. Сейчас она является одним из старейших исправительных учреждений, сохранившихся в стране (более того, еще два года назад – действующим учреждением).

На протяжении десятилетий тюрьма была печально известна теснотой, поскольку возведенный больше века назад комплекс так и не прошел полноценной модернизации, а количество заключенных постоянно росло. При этом большая часть отведенной под тюрьму земли (более 41 рая) пустовала. Все здания были сгруппированы у Damrong Rd., а территорию за ними не использовалась.

Анонсируя перепрофилирования комплекса, начальник пхукетской тюрьмы Крисана Тхипаячон заявил, что после организации на территории парка она станет новыми легкими Пхукет-Тауна. Это звучит иронично, поскольку сразу за комплексом начинается огромный зеленый массив «обезьяньего холма» То-Сэ.

Все исторические здания должны быть сохранены, чтобы будущие поколения могли прикоснуться к «мудрости» мастеров прошлого, оценить мастерство архитекторов начала XX века, воочию увидеть материалы тех лет.

«Обычно у людей нет возможности увидать реальные вещи из прошлого или прикоснуться к ним. Кто-то называет это «Сумеречной зоной». Превращение «Сумеречной зоны» в объект эко-туризма и живой музей даст местным жителям и туристам возможность узнать и почувствовать, какими были исправительные учреждения и их работа в прошлом», – заявил господин Тхипаячон.

Также он добавил, что комплекс будет использоваться в образовательных целях для лиц, «интересующихся исправительной работой». Кроме того, там будут проходить обучение трудовым навыкам заключенные перед освобождением. Учить будут тайскому массажу, традиционной вышивке и уличной торговле.