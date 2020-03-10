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В Пхукет-Тауне начали работать дополнительные пункты выдачи воды населению

Муниципалитет Пхукет-Тауна организовал 20 точек раздачи воды в районе Хатчана-Нивет. Центрального водоснабжения у жителе района уже нет, пояснила мэр города Сомджай Сувансупана.

Кхунанья Ванчавет

10 Марта 2020, 07:10 PM
Даже дальнейшее снижение напора в трубах не гарантирует Пхукет-Тауну возможность продержаться на текущих резервах до начала сезона дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Даже дальнейшее снижение напора в трубах не гарантирует Пхукет-Тауну возможность продержаться на текущих резервах до начала сезона дождей. Фото: Муниципалитет Пхукет-Тауна

Как пояснила мэр Сувансупана, запас воды в каждой из 20 точек ограничен 2 тыс. л. Бочки заполняются дважды в день – в 10:00 утра и в 18:00 вечера.

Район Хатчана-Нивет регулярно страдает от перебоев с водоснабжением в сухой сезон, когда муниципалитет вынужденно снижает напор в трубах для экономии резервов. Так произошло и в этом году.

Как пояснила мэр Сувансупана, муниципалитет Пхукет-Тауна в настоящий момент располагает следующими резервами:

  1. Водохранилище Банг-Вад – 1,5 млн кубометров;

  2. Пруд у здания муниципалитета – 404,6 тыс кубометров;

  3. Пруд в парке имени Рамы IХ – 122,9 тыс. кубометров;

  4. Пруд рядом с Vachira Phuket Hospital – 54,7 тыс. кубометров;

  5. Пруд на Soi Paniang – 60 тыс. кубометров.

Мэр отметила, что даже дальнейшее снижение напора в трубах не гарантирует Пхукет-Тауну возможность продержаться на текущих резервах до начала сезона дождей. В связи с этим муниципалитет ищет новые источники воды. Как правило, речь в таких случаях идет о закупке воды из озер, находящихся в частной собственности.

Добавим, что получить воду нуждающиеся могут также в трех дополнительных точках – у офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) на Kra Rd; у офиса DDPM на Soi Paniang, на насосной станции в парке имени Рамы IХ. Сообщить о проблемах с водоснабжением можно на горячую линию DDPM по телефону 199 и в муниципалитет Пхукет-Тауна по телефонам 076-212457 и 076-211130 (круглосуточно).

«Мы призываем жителей города экономно расходовать воду и быть готовыми к возможным отключениям водоснабжения. Пожалуйста, держите в домах запасы на случай необходимости», – попросила мэр Пхукет-Тауна.

 

 

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