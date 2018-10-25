В Пханг-Нга уничтожили две лодки, пережившие цунами 2004 года

Родственники жертв цунами 2004 года потребовали принять меры в отношении официальных лиц, принявших решение уничтожить две рыболовецкие лодки, входившие в состав мемориального комплекса под открытым небом в провинции Пханг-Нга.

Новости Пхукета

25 Октября 2018, 11:02 AM

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, официальные лица отправили на демонтаж две рыболовецкие лодки, выброшенные на берег в ходе цунами 2004 года и до недавнего времени являвшиеся частью мемориального комплекса в память о жертвах трагедии в Такуа-Па.

Газета не указывает, когда именно были уничтожены лодки, пережившие самое разрушительное цунами в Индийском океана в новейшей истории. При этом издание приводит фотографии, подтверждающие, что это произошло.

«Пострадавшие от цунами люди находят этот поступок неприемлемым. Это равносильно уничтожению истории и неуважение к вере сообщества. Мы требуем, чтобы его [чиновника, ответственного за решение] перевели с андаманского побережья», – приводит Bangkok Post часть открытого письма возмущенных жителей побережья. Имя чиновника, на переводе которого настаивают авторы письма, в публикации не указано.

Как пишет Bangkok Post, лодки пришлось уничтожить из-за их плачевного состояния. При этом замена настоящих лодок монументами, жителей провинции Пханг-Нга не устраивает.

Напомним, разрушительное цунами обрушилось на Пхукет, Пханг-Нга и другие андаманские провинции Таиланда утром 26 декабря 2004 года. В результате удара стихии погибли более 200 тыс. человек, число жертв в Таиланде составило около 5 тыс.