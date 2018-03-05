В Пханг-Нга обнаружили нелегальные пирсы для китайцев и россиян

Официальные лица намерены привлечь к ответственности экскурсионный бизнес, ответственный за самовольное возведение четырех причалов на территории национального лесного резерва Khlong Thung Maprao в провинции Пханг-Нга.

5 Марта 2018 09:41:39

Нелегальные пирсы в провинции Пханг-Нга ежедневно обслуживали не менее 1000 туристов из России и Китая. Фото: Cheewapap Cheewatham

В пятницу, 2 марта, сотрудники Департамента Королевских лесных угодий (RFD) совместно в военными, полициями и представителями местной власти проинспектировали территорию лесного резерва Khlong Thung Maprao, где, согласно поступившему в RFD сообщению, были незаконно возведены четыре причала для экскурсионных судов.

Факт самовольного строительства пирсов на территории охраняемых мангровых зарослей подтвердился. Об этом в субботу, 3 марта, сообщил господин Чивапап Чиватхам, ранее руководивший напарком Sirinath (Сиринат) на Пхукте, а сейчас возглавляющий в RFD управление стратегии и защиты лесов.

Как уточнил господин Чиватхам, пирсы построены без оформления каких-либо бумаг. Обслуживали они катера с китайскими и российскими туристами. По словам господина Чиватхама, с пирсов Blue Da Marine и Han Sea Port на экскурсии отправлялись китайские группы, с из «Русского порта» и прилегающего к нему безымянного пирса – российские группы. Рядом с пирсами была оборудована парковка для автобусов и минивэнов. По оценке официальных лиц, ежедневно нелегальные пирсы обслуживали не менее тысячи туристов.

По словам господина Чиватхама, при возведении пирсов были нарушены сразу несколько законов, включая Forest Act 1941, National Reserved Forests Act 1964, Building Control Act 1979, Marine Act in Thai Waters, 1960. По состоянию на момент беседы (3 марта) сотрудники господина Чиватхама готовились подать официальное заявление в полицию провинции Пханг-Нга.