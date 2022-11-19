В Патонге занялись приведением в порядок водоотвода после наводнений

Власти Патонга взяли на контроль работы по приведению в порядок системы водоотвода после очередных наводнений на этой неделе, когда были затоплены окрестности Patong Hospital, полицейского участка Патонга и городского муниципалитета.

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Щиты для сдерживания воды во время наводнений. Презентация в офисе DDPM в Патонге. Фото: PR Patong

Щиты для сдерживания воды во время наводнений. Презентация в офисе DDPM в Патонге. Фото: PR Patong

Щиты для сдерживания воды во время наводнений. Презентация в офисе DDPM в Патонге. Фото: PR Patong

В публикациях пхукетского офиса Департамента связей с общественностью (PR Phuket) и самого муниципалитета Патонга последние наводнения в городе связываются с блокирование путей водоотвода (как уличных водостоков, так и местного канала) различным мусором, включая строительный.

В частности, упоминаются последствия работ, продолжающихся около водоочистного комплекса на южной окраине города. Там в итоге и сосредоточены сейчас основные усилия.

Захламление водоотводящей инфраструктуры привело к масштабному затоплению улиц в районе перекрестка Sainamyen Rd. и Phra Metta Rd., рядом с которым, среди прочего, находятся больница Patong Hospital, полицейский участок Патонга, городской муниципалитет и другие важные учреждения. В итоге власти города не могли не обратить внимание на ситуацию буквально под окнами своих кабинетов.

В пятницу, 18 ноября, PR Phuket опубликовала отчет в котором сообщила, что некий не названный подрядчик уже ведет работы про прочистке путей отвода дождевой воды и канала Пак-Банг у водоочистных сооружений на Soi Rat Uthit 200 Pi 2, в частности, в районе моста, который даже получил некоторые повреждения во время наводнений.

Также PR-служба опубликовала фото работающих в городе экскаваторов. На одних снимках техника разгребает некие завалы, на других – чистит канал. Указывается, что работы мэр Чалермсак Манисри и его заместитель Киттисак Куру

Господин Куру заявил, что официальные лица будут ежедневно инспектировал место проведения работ для их ускорения. Также он пообещал обеспечить замену светофоров и дорожных знаков, о чем по просьбе местных жителей. Публикация PR Phuket не позволяет сказать, связана ли необходимость замены с дождями.

Добавим, что 18 ноября мэру Манисрили презентовали и технологическое решение, призванное уменьшить ущерб от локальных наводнений. Местный офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) провел для главы города презентацию водозащитных барьеров, изготовленных, как утверждается, с применением нанотехнологий. Впрочем, муниципалитет Патонга не сообщил, какое впечатление произвела на мэра техническая новинка и планируется ли ее закупать.