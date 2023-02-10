В Патонге устроили облаву на туристов на мотобайках

Несколько десятков иностранцев были задержаны полицией Патонга вечером 9 февраля в ходе скоординированной четырехчасовой операции по борьбе с нарушениями ПДД. В частности, 44 человека были задержаны за езду без прав нужной категории, 39 – за езду без шлемов, восемь – за проезд на красный свет. Заодно официальные лица устроили проверку мотопрокатов, в ходе которой изъяли у предпринимателей 15 мотоциклов в связи со сдачей их в аренду лицам без прав.

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Скоординированный рейд проходил по распоряжению шефа полиции Патонга полковника Суджина Нилабади и продолжался с 19:30 до 22:30 вечера. В публикации на Facebook полицейский участок пояснил, что операция была проведена в связи с многочисленными жалобам местных жителей на безответственное и грубое поведение иностранцев на мотоциклах. Больше всего среди задержанных было лиц с французскими паспортами.

Полковник Нилабади пояснил, что его участок следил за публикациями в соцсетях и, в частности, видел многочисленные ролики, демонстрирующие безответственное поведение туристов на байках, включая уличные гонки или демонстративный рев моторов, устраиваемый группами туристов в том или ином месте.

Все это не только мешает людям и создает угрозу безопасности, но и ухудшает туристический имидж Патонга и Таиланда в целом.

Ситуацию прокомментировал и начальник пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Адча Буачан, ведомство которого сейчас занято охотой на нелегальных таксистов, но, как показала практика, не только. В этот раз в центре внимания PLTO оказались мотопрокаты, которые сдают в аренду полноценные мотоциклы и скутеры лицам без прав. Он подчеркнул, что Таиланд по-прежнему не признает зарубежные водительские удостоверения, если они не дополнены книжкой МВУ. Прокатчики, соответственно, должны следить за тем, чтобы у арендующих байки туристов были документы на управление ими.

Господин Буачан напомнил, что сдача техники в аренду лицу без прав соответствующей категории является нарушением закона и карается штрафом в размере 2 тыс. бат. Кроме того, прокат должен следить за соблюдением других требований.

«Транспортное средство должно быть зарегистрировано, транспортный налог должен быть уплачен, обязательная страховка на случай дорожно-транспортных происшествий оформлена», – перечислил он.

Господин Буачан призвал операторов мотопрокатов и автопрокатов помнить о том, что они должны соблюдать законы и следить, кому сдают технику. Контроль же за поведением людей на дорогах он назвал работой своего ведомства, то есть PLTO.