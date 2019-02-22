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В Патонге установили новый дорожный чекпоинт после видео в соцсетях

Полиция Патонга отреагировала на появившееся в соцсетях видео, на котором некий турист на мотоцикле демонстрирует езду на заднем колесе на Phra Mettha Rd. Общественный резонанс подтолкнул шефа местной полиции к тому, чтобы организовать новый пункт дорожного контроля (чекпоинт) на данной улице.

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22 Февраля 2019, 10:51 AM
Фото: Полиция Патонга

Фото: Полиция Патонга

Как пояснил шеф полиции Патонга Анотай Джиндамани, полицейские уже установили личности мотоциклиста, и владельца мотопроката, где тот арендовал технику. Вечером 21 февраля они должны были явиться в полицейский участок для обсуждения инцидента и предъявления обвинений. О том, какое наказание может грозить каждому из них, полковник Джиндамани не сообщил.

По словам шефа полиции Патонга, в 2018 году сотрудники правоохранительных органов этого города ежемесячно привлекали к ответственности в среднем по 2 тыс. нарушителей правил дорожного движения (более 60 в сутки).
«Самые распространенные нарушения – вождение без прав, проезд на красный свет, езда на мотоцикле без шлема. Из указанных выше 2 тыс. человек примерно половина приходится на иностранцев», – добавил полковник Джиндамани.

 



 

 

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