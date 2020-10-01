В Патонге пройдут конкурс талантов и мотофестиваль

На пресс-конференции, в ходе которого было объявлено о мероприятии, также выступили бизнесмен Причавут «Праб» Кисин и президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат.
Первые прослушивания в рамках конкурса талантов состоялись 26-29 сентября. Основные этапы конкурса будут проходить каждую субботу, а финал состоится 31 октября.
Победителя конкурса ждет приз в размере 100 тыс. бат, призы за второе и третье места – 40 и 20 тыс. бат соответственно. Еще по 10 тыс. бат получат победители специальных номинаций, таких как выбор публики, выбор медиа, выбор наставников и так далее.
Поддерживающие мероприятие отели и рестораны также вручат лучшим участникам различные ваучеры на сумму в 200 тыс. бат.
Мотофестиваль Patong Beach Bike Week назначен на 1-8 ноября. Подробной информации о его программе пока нет. Известно лишь, что его целевая аудитория – тайская публика.