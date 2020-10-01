В Патонге пройдут конкурс талантов и мотофестиваль

Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020. Мероприятия направлены на стимулирование внутреннего туризма на фоне коронавирусного кризиса.

Новости Пхукета

1 Октября 2020, 10:20 AM

Вице-мэр Патонга Бунма Ебсаб объявил о проведении в городе мотофестиваля Patong Beach Bike Week и конкурса талантов Patong City Never Give up Challenge 2020. Мероприятия направлены на стимулирование внутреннего туризма на фоне коронавирусного кризиса.. Фото: Phuket PR

На пресс-конференции, в ходе которого было объявлено о мероприятии, также выступили бизнесмен Причавут «Праб» Кисин и президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат.

Первые прослушивания в рамках конкурса талантов состоялись 26-29 сентября. Основные этапы конкурса будут проходить каждую субботу, а финал состоится 31 октября.

Победителя конкурса ждет приз в размере 100 тыс. бат, призы за второе и третье места – 40 и 20 тыс. бат соответственно. Еще по 10 тыс. бат получат победители специальных номинаций, таких как выбор публики, выбор медиа, выбор наставников и так далее.

Поддерживающие мероприятие отели и рестораны также вручат лучшим участникам различные ваучеры на сумму в 200 тыс. бат.

Мотофестиваль Patong Beach Bike Week назначен на 1-8 ноября. Подробной информации о его программе пока нет. Известно лишь, что его целевая аудитория – тайская публика.





