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В Патонге проверяют дорожную развязку за 4,5 млн бат

Пхукетский офис Национальной антикоррупционной комиссии (NACC) проводит проверку по факту реновации кольцевой развязки в южной части города, обошедшейся муниципалитету в 4,5 млн бат. В частности, вопросы возникли к установленной на перекрестке скульптурной композиции, которая, по мнению ряда пользователей соцсетей, стоила «миллионы бат».

Новости Пхукета

1 Апреля 2023, 05:58 PM
Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

Развязка с пирамидой из шаров-жемчужин в Патонге вызвала интерес NACC. Фото: NACC Phuket

В четверг, 30 марта, сотрудники NACC осмотрели кольцевую развязку с арт-объектом на пересечении Nanai Rd., Sirirat Rd. и Phra Metta Rd., а также задали муниципалитету вопросы относительно того, как проводился конкурс по выбору подрядчика и утверждался бюджет. Промежуточные итоги проверки NACC уже озвучила.

В частности, антикоррупционное ведомство установило, что бюджет в 4,5 млн бат состоит из трех частей (развязка, демонтаж старой инфраструктуры, дорожные работы), но скульптура отдельным пунктом в бюджете не проходит.

Больше всего денег было потрачено на дорожные работы и установку знаков – 2,9 млн бат. Декоративный элемент можно отнести, разве что, к графе «сама развязка», в которой указана сумма всего в 1,3 млн бат.

Муниципалитет заверил, что средняя стоимость работ была установлена на основании оценок Офиса генерального контролера, тайского анализа счетной палаты. При этом было указано, что для скульптур у ведомства никаких ориентировочных прайсов нет.

Впрочем, в любом случае муниципалитету Патонга предстоит объяснить, почему из трех подрядчиков был выбран не тот, который предложил минимальную цену в 3,4 млн бат.

 

 

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