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В Патонге провели урок пожаротушения для дошкольников

Сотрудники отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) при муниципалитете Патонга провели урок пожаротушения для преподавателей и воспитанников Muang Patong Municipal Kindergarten School 1.

Новости Пхукета

10 Августа 2022, 08:00 AM
Урок пожаротушения для дошкольников и их воспитателей провели в Патонге. Фото: PR Patong

Урок пожаротушения для дошкольников и их воспитателей провели в Патонге. Фото: PR Patong

Мероприятие проходило утром в расположении DDPM в Патонге. Инициатором выступил мэр города Чалермсак Манисри. Руководил уроком специалист DDPM Чаран Нучан.

В ходе урока сотрудники DDPM не только рассказали о разных типах возгораний и о том, как их нужно тушить, но и дали слушателям возможность отработать полученные знания на практике.

При этом огонь тушили не только педагоги Muang Patong Municipal Kindergarten School 1, но и дошкольники – учащиеся 1-3 классов детского сада. Последние, разумеется, боролись огнем под бдительным контролем профессионалов.

 

 

 

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