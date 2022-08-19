В Патонге провели учебную эвакуацию из ночного клуба

Несколько сотен сотрудников развлекательных заведений приняли участие в пожарных учениях на Бангла-Роуд, в ходе которых отрабатывалась эвакуация из ночного клуба, ликвидация возгорания в нем и оказание помощи пострадавшим. Учения проходили во второй половине дня 18 августа и были напрямую связаны с пожаром в пабе Mountain B в Чонбури, унесшем жизни 19 человек.

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Помещение для тренировки предоставил ночной клуб Illuzion на Банла-Роуд. Посетителей изображали сотрудники этого и других заведений.

Задачей «посетителей» было организованно эвакуироваться из здания после тревоги через пожарные выходы. Затем в дело вступили пожарные, перед которыми стояла задача ликвидировать учебное возгорание и найти «пострадавших» в количестве десяти человек. Наконец, медики должны были оказать первую помощь «жертвам» в во временном центре «сортировки», а затем отвезти в Patong Hospital нуждающихся.

За учениями наблюдали вице-губернаторы провинции Пхукет Пичет Панапонг и Анупап Родкван Йодрабам, глава округа Кату Сиват Равангкун, мэр Патонга Чалермсак Манисри и другие официальные лица.

Господин Равангкун пояснил, что тренировка была непрямую связана с пожаром в Mountain B. При этом он не упомянул пожар в помещении дискотеки Tiger непосредственно на самой Bangla Rd., произошедший ровно 10 лет назад (17 августа 2012 года). Тогда от огня и дыма погибли четыре человека, а еще 11 пострадали.

Как и в случае с Mountain B, тяжесть последствий пожара в Tiger в значительной мере была связана с выбором материалов, использовавшимися в отделке и оформлении клуба. Вспененный полиэтилен и другие схожие материалы не только были легковоспламеняющимися, но и выделяли при горении густой токсичный дым.

«Окружная управа Кату и муниципалитет Патонга в сотрудничестве с владельцем ночного клуба [Illuzion] совместно организовали эти пожарные учения и тренировочную эвакуацию, чтобы не допустить инцидентов, подобных пожару в Mountain B. Также целью было повысить осведомленность людей о пожарной угрозе, чтобы они были осведомлены о подобных рисках и готовы действовать при возможном возгорании», – заявил глава округа Кату Сиват Равангкун.

Вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам добавил, что некоторые пожары невозможно предсказать и предотвратить, поэтому операторы бизнеса и рядовые члены общественности должны быть готовы к чрезвычайной ситуации. Особенно важны эта готовность и соблюдение требований пожарной безопасности в Патонге.

«Это важная экономическая территория, где много построек и магазинов, много услуг. Для того, чтобы справляться с различными происшествиями, – как в плане предотвращения, так и в плане реагирования – правительство должно регулярно объединять силы со всеми секторами, проводя информационные кампании и повышая осведомленность людей о пожарной безопасности», – заявил вице-губернатор.

«Мы должны создать культуру внимания к безопасности среди людей, а также сделать так, чтобы в безопасности отдыха были уверены туристы», – добавил он.