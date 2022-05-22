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В Патонге произошел пожар в здании с комнатами в аренду

Полиция Патонга выясняет причину пожара, произошедшего утром 21 мая в здании Meesuk Mansion на Ratchapathanusorn Rd.

Новости Пхукета

23 Мая 2022, 01:00 PM
Муниципалитет Патонга сообщил о пожаре на Ratchapathanusorn Rd. Фото: Муниципалитет Патонга

Муниципалитет Патонга сообщил о пожаре на Ratchapathanusorn Rd. Фото: Муниципалитет Патонга

Муниципалитет Патонга сообщил о пожаре на Ratchapathanusorn Rd. Фото: Муниципалитет Патонга

Муниципалитет Патонга сообщил о пожаре на Ratchapathanusorn Rd. Фото: Муниципалитет Патонга

Муниципалитет Патонга сообщил о пожаре на Ratchapathanusorn Rd. Фото: Муниципалитет Патонга

Муниципалитет Патонга сообщил о пожаре на Ratchapathanusorn Rd. Фото: Муниципалитет Патонга

Муниципалитет Патонга сообщил о пожаре на Ratchapathanusorn Rd. Фото: Муниципалитет Патонга

Муниципалитет Патонга сообщил о пожаре на Ratchapathanusorn Rd. Фото: Муниципалитет Патонга

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного экстренных служб городского муниципалитета около 9:25 утра. Место происшествия оказалось пятиэтажной постройкой отельного типа, предназначенной для сдачи комнат в аренду для проживания.

Пожар произошел в помещении на первом этаже, которое использовалось как кладовая. Площадь возгорания составила около 2 кв. м, огонь за пределы комнаты не вырвался, кроме того «присматривавший» за зданием человек самостоятельно принял меры к тушению при помощи порошкового ручного огнетушителя, отметил муниципалитет Патонга в сообщении об инциденте.

Причина возгорания устанавливается полицией, никаких предварительных версий муниципалитет не озвучил. О нанесенном имущественном вреде и жертвах не сообщается.

 

 

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