В Патонге отговорили мужчину от прыжка с балкона шестого этажа

В Патонге предотвратили попытку самоубийства мужчины, который обещал спрыгнуть с балкона шестого этажа на фоне конфликта с девушкой.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Патонга получила сообщение о мужчине на балконе отеля Patong Hotel на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. около 11:30 утра 21 июня. На место лично выехал заместитель начальника участка подполковник Вуттиват Лиангбунджинда, а также другие полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation. В момент их приезда мужчина сидел на балконных перилах, свесив ноги наружу.

Человеком на балконе оказался 30-летний Канапхот Сайпхет из Бангкока. Он рассказал, что от него ушла девушка и он готов покончить с собой. Попытки полицейских уговорить его покинуть балкон результата не принесли.

Впрочем, разрешить удалось другу господина Сайпхета, некому Тханавату Конгчуму. Он уговорил мужчину побеседовать с подругой по телефону, а для этого уйти с балкона в более безопасное место.

Согласно имеющейся информации, господин Сайпхета ехал с девушкой отдыхать на Пхукете, но пара поругалась по дороге. В итоге на острове девушка без предупреждения поехала в аэропорт и улетела в столицу.