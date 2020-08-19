В тамбоне Карон произошел второй за две недели пожар в отеле. В этот раз возгорание произошло в заведении Phuket Kata Resotel, находящемся на Kata Rd.

Иккапоп Тхонгтуб

В отеле у пляжа Ката произошел пожар. В ходе инцидента никто не пострадал. Фото: Полиция Карона

В отеле у пляжа Ката произошел пожар. В ходе инцидента никто не пострадал. Фото: Полиция Карона

В отеле у пляжа Ката произошел пожар. В ходе инцидента никто не пострадал. Фото: Полиция Карона

В отеле у пляжа Ката произошел пожар. В ходе инцидента никто не пострадал. Фото: Полиция Карона

В отеле у пляжа Ката произошел пожар. В ходе инцидента никто не пострадал. Фото: Полиция Карона

Как рассказал подполковник Пативат Йодкван из полиции Карона, информация о возгорании поступила около 20:45 вечера 17 августа. На место событий были направлены три пожарных автомобиля, с пожаром удалось справиться примерно за 10 мин.

Тревогу поднял совладелец отеля Тханаткиат Аджарнйут, которые почувствовал запах дыма и вместе с одним из сотрудников отправился проверять помещения. В итоге пожар был обнаружен в помещении для хранения пищевых продуктов.

В полиции полагают, что причиной возгорание могло стать короткое замыкание. Ущерб от пожара пока не оценен. Постояльцев в момент происшествия в отеле не было.

Напомним, что 8 августа схожий инцидент произошел в отеле Phulin Resort на Soi Patak 18, где загорелось помещение для хранения постельных принадлежностей. В результате того пожара также никто не пострадал.