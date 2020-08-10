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В отеле Phulin Resort в Кароне произошел пожар

Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в отеле Phulin Resort у пляжа Карон утром 8 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Августа 2020, 10:31 AM
В отеле Phulin Resort в Кароне произошел пожар. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В отеле Phulin Resort в Кароне произошел пожар. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В отеле Phulin Resort в Кароне произошел пожар. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В отеле Phulin Resort в Кароне произошел пожар. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В отеле Phulin Resort в Кароне произошел пожар. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В отеле Phulin Resort в Кароне произошел пожар. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пожаре в Phulin Resort на Soi Patak 18 поступило в экстренные службы в районе 8:55 утра субботы, 8 августа. Возгорание произошло в помещении, где хранились постельные принадлежности.

Оперативно прибывшие на место событий пожарные расчеты взяли ситуацию под контроль до того, как пламя распространилось на все здание. В ходе происшествия никто не пострадал (отель в настоящий момент не принимает постояльцев).

«Пожар был успешно ликвидирован около 11:00 утра. Мы пока не знаем, что послужило причиной возгорания. Я жду информации от криминалистов», – заявил подполковник Пативат Йодкван из полиции Карона.

 

 

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