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В отеле Dusit Thani Laguna Phuket сменился генеральный менеджер

Гостинично-курортный комплекс Dusit Thani Laguna Phuket сообщил о назначении Бенджамина Переры на должность генерального менеджера.

Новости Пхукета

8 Января 2019, 01:29 PM
Бенджамин Перера вернулся из Бангкока на Пхукет, чтобы возглавить Dusit Thani Laguna Phuket. Фото: Dusit Thani Laguna Phuket

Бенджамин Перера вернулся из Бангкока на Пхукет, чтобы возглавить Dusit Thani Laguna Phuket. Фото: Dusit Thani Laguna Phuket

Как говорится в пресс-релизе Dusit Thani Laguna Phuket, господин Перера вступил в должность в декабре 2018 года. На посту генерального менеджера господин Перера будет осуществлять общее руководство курортным комплексом, включая расположенные на его территории рестораны и кафе. Работа в F&B сегменте занимает особое место в резюме малайзийского специалиста, поскольку именно в должности директора по F&B он работал в различных отелях Hyatt в Индонезии, Сингапуре, России и Таиланде.

С Dusit Thani Laguna Phuket знаком не понаслышке. В 2004 году господин Перера присоединился к команде Dusit в качестве одного из руководителей сегмента F&B в этом отеле. В 2017 году он покинул отель в Лагуне и занял руководящую позицию в столичном Dusit Princess Srinakarin Hotel, а теперь вернулся на Пхукет уже в должности генерального менеджера.

До назначения Бенджамина Переры должность генерального менеджера Dusit Thani Laguna Phuket занимал Гордон Эриа. О том, где продолжит карьеру господин Эриа, в пресс-релизе Dusit Thani не говорится.

 

 

 

 

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