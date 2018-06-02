В отеле Dara Hotel произошел пожар Пожарные расчеты были вызваны в район перекрестка Darasamut Intersection для ликвидации возгорания в отеле Dara Hotel, находящегося на улице, соединяющей Wichit Songkram Rd. и Chao Fa West Rd. Иккапоп Тхонгтуб 2 Июня 2018 09:55:39 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Сообщение о пожаре было принято дежурным в районе 13:40 пятницы, 1 июня. Постояльцы и персонал были оперативно эвакуированы из отеля. По имеющимся данным, никто из них не пострадал. Размер причиненного огнем имущественного ущерба пока неизвестен.