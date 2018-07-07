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В моргах Пхукета не хватает мест для тел жертв кораблекрушения у Ко-Хе

Директор Vachira Hospital Phuket, главной и самой крупной государственной больницы острова, попросил помощи у частного бизнеса в связи с тем, что в моргах Пхукета не осталось мест для размещения трупов людей, погибших в результате крушения туристического судна Phoenix в четверг, 5 июля.

7 Июля 2018 20:00:56

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

По данным на вторую половину дня 7 июля, в морги были доставлены тела 41 погибшего, еще 15 числятся пропавшими без вести, спасены 49 человек.

«Количество уже доставленных в морги тел и количество числящихся пропавшими пассажиров в сумме составляют 56 человек. В нашем морге разместить все эти тела невозможно», – заявил сегодня директор Vachira Hospital Чалермпонг Суконтапон.

По его словам, если не удастся найти решение, некоторые из тел придется отправить в морги других больниц, в том числе за пределами Пхукета.

«Это создаст дополнительные трудности и проблемы для членов семей погибших, приезжающих на опознание родственников», – заявил господин Суконтапон.

Директор больницы выразил надежду, что на Пхукете есть частные лица и компании, способные предоставить во временное пользование холодильные установки.

По всей видимости, речь идет о том, что текущее количество установок в морге не позволяет поддерживать требуемую температуру. Впрочем, однозначно директор больницы этого не прояснил, а лишь попросил помощи у тех, кто может иметь такие холодильные устройства.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам 076-361330 и 062-2321445.

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