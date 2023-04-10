В магазине BnB на Bypass Rd. начали чинить потрескавшуюся колонну

Менеджмент магазина Baan & Beyond (BnB) на Bypass Rd. подтвердил, что одна из колонн в здании повреждена, но заверил, что угрозы для посетителей нет, поскольку конструкция не является несущей. На самом деле она представляет собой не опорную колонну, а косметический элемент, закрывающий водосток с крыши, заверили генеральный менеджер магазина Самрит Пунчум.

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Внимание к поврежденной колонне в здании, ранее именовавшемся Central Festival East, привлек один из читателей The Phuket News. Редакция адресовала вопрос руководству магазина, которое заверило, что повреждения не грозят обрушением здания, где располагается магазин товаров для дома BnB.

«Трещина не влияет на несущие конструкции здания, поскольку это просто дренажная труба, которая внешне оформлена так, чтобы выглядеть идентично другим колоннам. Это не несущая колонна», – заявил господин Пунчум в беседе The Phuket News 10 апреля.

По словам генерального менеджера магазина, служба технического обслуживания BnB уже получила задачу проверить колону и заняться ремонтом

«Сотрудники уже сняли поврежденный бетон и заново уложат покрытие, закрывающее трубу», – добавил господин Пунчун, отправив в редакцию фото начавшегося ремонта.