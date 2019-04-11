В комплексе VIP KATA Condominium запущена опция обратного выкупа квартир

Строительная компания Phuket9, реализующая проект VIP KATA Condominium на одноименном пхукетском пляже, предложила инвесторам опцию обратного выкупа квартир.

Новости Пхукета

19 Апреля 2019, 12:00 PM

VIP KATA Condominium – жилой комплекс на 387 квартир в 500 м от пляжа Ката с собственным детским парком и садами на крыше. Стоимость полностью укомплектованных квартир начинается от 120 тыс долл. США. Фото: Phuket9

Опция обратного выкупа нацелена на покупателей, желающих инвестировать с фиксированной датой выхода и заранее известным доходом в размере 56% за 8 лет. Предложение действительно для ограниченного объема квартир, оформляемых в лизхолд.

Договор об обратном выкупе заключается во время подписания договора о покупке квартиры в проекте VIP KATA. Выкуп квартиры девелопером происходит после завершения 8-летней арендной программы со ставкой гарантированного дохода 7% годовых, позволяя четко спланировать выход из инвестиции со 100-процентным возвратом стоимости квартиры.

Важно, что договор об обратном выкупе подразумевает обязательную продажу квартиры застройщику инвестором. В случае, когда владелец по истечении срока арендного договора планирует самостоятельно продать объект по рыночной цене или продлить арендный договор с застройщиком на дополнительный период, опция обратного выкупа недоступна.

Первые два здания комплекса VIP KATA были запущены в эксплуатацию в июле 2018 года, и сейчас девелопер ведет строительство еще двyx корпусов на 209 квартир с двумя общими бассейнами, парковыми зонами на крышах зданий, ресторанами и детским клубом. По состоянию на март 2019 года было завершено строительство фундамента двух новых зданий и продано более 50% квартир. Расстояние от жилого комплекса до пляжа Ката – 500 м, общий жилой фонд двух фаз комплекса – 387 квартир.

Для покупателей жилья во второй фазе проекта VIP KATA также предусмотрена возможность получения дохода от инвестиции с первого дня после полной оплаты, подчеркивает компания-застройщик. Если покупатель решает оплатить полную сумму сразу, то его инвестиция начинает приносить доход мгновенно после поступления денег на счет компании, то есть даже в течение строительства соответствующего здания.

Подробную информацию о предложениях в VIP KATA Condominium можно найти на странице phuket9.ru/buyback-vipkata, а также получить по телефону +66-62-369-8978 или эл. почте sales@phuket9.com. Квартиры продаются с полной отделкой, пакетом мебели и декором.