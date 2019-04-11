Войти | Создать аккаунт ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В комплексе VIP KATA Condominium запущена опция обратного выкупа квартир

Строительная компания Phuket9, реализующая проект VIP KATA Condominium на одноименном пхукетском пляже, предложила инвесторам опцию обратного выкупа квартир.

Новости Пхукета

19 Апреля 2019, 12:00 PM
VIP KATA Condominium – жилой комплекс на 387 квартир в 500 м от пляжа Ката с собственным детским парком и садами на крыше. Стоимость полностью укомплектованных квартир начинается от 120 тыс долл. США. Фото: Phuket9

VIP KATA Condominium – жилой комплекс на 387 квартир в 500 м от пляжа Ката с собственным детским парком и садами на крыше. Стоимость полностью укомплектованных квартир начинается от 120 тыс долл. США. Фото: Phuket9

Опция обратного выкупа нацелена на покупателей, желающих инвестировать с фиксированной датой выхода и заранее известным доходом в размере 56% за 8 лет. Предложение действительно для ограниченного объема квартир, оформляемых в лизхолд.

Договор об обратном выкупе заключается во время подписания договора о покупке квартиры в проекте VIP KATA. Выкуп квартиры девелопером происходит после завершения 8-летней арендной программы со ставкой гарантированного дохода 7% годовых, позволяя четко спланировать выход из инвестиции со 100-процентным возвратом стоимости квартиры.

Важно, что договор об обратном выкупе подразумевает обязательную продажу квартиры застройщику инвестором. В случае, когда владелец по истечении срока арендного договора планирует самостоятельно продать объект по рыночной цене или продлить арендный договор с застройщиком на дополнительный период, опция обратного выкупа недоступна.

Первые два здания комплекса VIP KATA были запущены в эксплуатацию в июле 2018 года, и сейчас девелопер ведет строительство еще двyx корпусов на 209 квартир с двумя общими бассейнами, парковыми зонами на крышах зданий, ресторанами и детским клубом. По состоянию на март 2019 года было завершено строительство фундамента двух новых зданий и продано более 50% квартир. Расстояние от жилого комплекса до пляжа Ката – 500 м, общий жилой фонд двух фаз комплекса – 387 квартир.

Для покупателей жилья во второй фазе проекта VIP KATA также предусмотрена возможность получения дохода от инвестиции с первого дня после полной оплаты, подчеркивает компания-застройщик. Если покупатель решает оплатить полную сумму сразу, то его инвестиция начинает приносить доход мгновенно после поступления денег на счет компании, то есть даже в течение строительства соответствующего здания.

Подробную информацию о предложениях в VIP KATA Condominium можно найти на странице phuket9.ru/buyback-vipkata, а также получить по телефону +66-62-369-8978 или эл. почте sales@phuket9.com. Квартиры продаются с полной отделкой, пакетом мебели и декором.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Hilton нашел руководителя для нового DoubleTree в собственных рядах
Визы по прибытию останутся бесплатными до конца октября
Число участников Thailand Travel Shield выросло до трех
Налоги при сдаче недвижимости в аренду в Таиланде
Рост турпотока в Таиланд остановился в феврале
Infinite Luxury обновила маркетинговую команду
Прибытия на Пхукет сбавили темп
Таиланд рассчитывает заработать 20 млрд бат на Сонгкране
Пхукет поставил рекорд по числу принятых супер-яхт
Комплексу Beach Plaza у пляжа Ката дали зеленый свет
SilkAir запускает шестой ежедневный рейс Сингапур-Пхукет-Сингапур
Проект MontAzure начал передачу покупателям апартаментов в Twinpalms Residences MontAzure
Новые кадровые назначения произошли в Banyan Tree Phuket
Первый Сentral открылся в Патонге
На деловом вечере AustCham обсудят ведение бизнеса в АСЕАН

 

Laguna Property
MontAzure
Laguna Phuket Marathon 2019
Express Carpet and Decor
Thai Residential
Ride 4 Kids 2019

 