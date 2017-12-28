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В Кароне прошел третий турнир Phuket Beach Open

Более 50 спортсменов приняли участие в третьих ежегодных соревнованиях по пляжному волейболу Phuket Beach Open III, прошедших 23-24 декабря на пляже Карон. В борьбе за медали сошлись 20 мужских команд и восемь женских.

Новости Пхукета

1 Января 2018 12:00:00

Среди мужчин победителями стали российско-украинский дуэт Дениса и Константина (указывать полные имена правила турнира не требуют). Второе место заняли Биа (Таиланд) и Иван (Россия), третьими турнир завершили Донни Сумали и Большой Дима (также Таиланд и Россия).

Среди женщин победу в этом году праздновали Элиза (Россия) и Мэй Мей (Гонконг). Второе место взяли Ната (Россия) и Елена (Россия), третье – тайские волейболистки Сиринья и Би.

Организатором турнира является Phuket Beach Volleyball Club во главе с бывшей профессиональной волейболисткой и Юпой Пхуктронгплой. После окончания карьеры Юпа переехала на Пхукет и создала местное объединение пляжного волейбола.

«Мы натягиваем сетку каждый день и рады всем желающим присоединиться к нам», – говорит она.

Юпа надеется, что однажды Пхукет вновь примет большие соревнования под эгидой FIVB. Впрочем, главное препятствие сейчас – отсутствие спонсоров.

«Пока что мы не можем сказать, когда нам удастся провести следующий крупный турнир, поскольку у нас нет спонсоров. Нам правда нужна поддержка, чтобы провести крупное событие», – говорит Юпа Пхуктронгплой.

Следить за новостями Phuket Beach Volleyball Club можно в группе клуба в Facebook.

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