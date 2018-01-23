В канале в Пхукет-Тауне обнаружено тело женщины

Полиция пока не установила причину смерти 47-летней женщины, тело которой было обнаружено в канале Банг-Яй в Пхукет-Тауне утром 21 января.

23 Января 2018 12:18:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение об обнаружении тела около 7:50 утра воскресенья, 21 января. Тело было найден под мостом Го-Джан на улице Kra Rd. в Пхукет-Тауне. Найденные при погибшей документы позволили установить ее личность. Женщина оказалась 47-летней Кванруди Сэтан, зарегистрированной в провинции Ранонг.

Полиция не обнаружила на теле госпожи Сэтан следов нападения, в карманах одежды погибшей, кроме документов, нашлась незначительная сумма денег в тайских батах. По словам капитана полиции Роннапхома Пхумпуна, с момента смерти женщины до момента обнаружения тела прошло не более шести часов. Проживала госпожа Сэтан неподалеку от того места, где был найден труп.

Полиция изучает различные версии произошедшего, включая несчастный случай и самоубийство.