The Phuket News
The Phuket News Premier League predictions
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

В канале в Пхукет-Тауне обнаружено тело женщины

Полиция пока не установила причину смерти 47-летней женщины, тело которой было обнаружено в канале Банг-Яй в Пхукет-Тауне утром 21 января.

Иккапоп Тхонгтуб

23 Января 2018 12:18:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и спасатели получили сообщение об обнаружении тела около 7:50 утра воскресенья, 21 января. Тело было найден под мостом Го-Джан на улице Kra Rd. в Пхукет-Тауне. Найденные при погибшей документы позволили установить ее личность. Женщина оказалась 47-летней Кванруди Сэтан, зарегистрированной в провинции Ранонг.

Полиция не обнаружила на теле госпожи Сэтан следов нападения, в карманах одежды погибшей, кроме документов, нашлась незначительная сумма денег в тайских батах. По словам капитана полиции Роннапхома Пхумпуна, с момента смерти женщины до момента обнаружения тела прошло не более шести часов. Проживала госпожа Сэтан неподалеку от того места, где был найден труп.

Полиция изучает различные версии произошедшего, включая несчастный случай и самоубийство.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
Молодой россиянин и еще два человека погибли в мотоциклетной аварии
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
История Пхукета: Что подарило Таиланду открытие Америки
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Bay Regatta пройдет в заливе Пханг-Нга в 21-й раз
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
Twilight Sky: Новое место для любителей андаманских закатов
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

По каким правам можно водить машину и мотоцикл в Таиланде?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.