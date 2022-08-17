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В канале Банг-Яй нашли мертвой женщину, страдавшую от депрессии

Полиция Пхукет-Тауна выясняет обстоятельства смерти 51-летней Паричарт Сэнгкхам, тело которой было обнаружено в устье канала Банг-Яй в Сапан-Хине.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Августа 2022, 01:33 PM
В канале Банг-Яй нашли тело 51-летней женщины. Одной из версий является самоубийство на фоне депрессии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В канале Банг-Яй нашли тело 51-летней женщины. Одной из версий является самоубийство на фоне депрессии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В канале Банг-Яй нашли тело 51-летней женщины. Одной из версий является самоубийство на фоне депрессии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В канале Банг-Яй нашли тело 51-летней женщины. Одной из версий является самоубийство на фоне депрессии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В канале Банг-Яй нашли тело 51-летней женщины. Одной из версий является самоубийство на фоне депрессии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В канале Банг-Яй нашли тело 51-летней женщины. Одной из версий является самоубийство на фоне депрессии. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Тело госпожи Сэнгкхам нашли около 17:30 вторника, 16 августа, у бамбуковой конструкции, используемой рыбаками для доступа к своим лодкам-лонгтейлам. Труп заметили в часы отлива, до этого вода его полностью скрывала.

Погибшая была одета в желтую кофту и черные с белым брюки. Примерно в 50 м от тела находилась ее обувь. Специалисты больницы Vachira Phuket Hospital заявили, что не обнаружили на теле следов насилия или борьбы, причиной смерти стала вода в органах дыхания. Женщина скончалась за четыре-пять часов до того, как ее тело было найдено, отметила полиция.

Госпожу Сэнгкхам опознала ее родственница, 26-летняя Марийя Садли. В беседе с полицией она также сообщила, что у женщины были приступы депрессии и проблемы со сном. В частности, она не могла уснуть в течение последних трех ночей. Последний раз ее видели живой около 13:00 того же дня.

Полиция рассматривает самоубийство в качестве одной из возможных версий, но подчеркивает, что расследование еще не завершено, так что это предположение еще нужно подтвердить или опровергнуть.

 

 

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