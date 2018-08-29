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В Камале продолжается слив сточных вод во впадающий в море канал

Административная организация (OrBorTor) тамбона Камала пока не применила никаких санкций к виновникам загрязнения впадающего в море канала неочищенными сточными водами.

Новости Пхукета

29 Августа 2018 12:38:17

Фото: OrBorTor тамбона Камала
Фото: OrBorTor тамбона Камала

Проблема загрязнения канала сточными водами вернулась на повестку дня в середине августа, когда местные власти получили от жителей Камалы серию жалоб на неприятный запах, исходящий от канала, впадающего в море в северной части пляжа. В ответ администрация Камалы отправила рабочих расширить устье канала, чтобы вода не застаивалась, а затем провела проверку, по итогам которой назвала трех виновников загрязненния канала.

«Мы нашли три главных источника слива неочищенных сточных вод в канал. Один – это пляжное заведение, расположенное у канала, два других – лагеря строительных рабочих выше по течению», – заявил заместитель начальника OrBorTor Ноппорн Каруна.

Виновникам загрязнения была дана неделя на то, чтобы принять меры и прекратить слив неочищенных сточных вод в канал. Соответствующий срок истек 24 августа, а сегодня (29 августа) официальные лица провели повторную инспекцию. Как заявил по итогам инспекции господин Каруна, неназванное пляжное заведение прекратило сливать в канал сточные воды, договорившись с муниципалитетом о том, что жидкие отходы будут вывозить автоцистерной два раза в неделю. Таким образом временное решение было найдено.

«Меня еще не проинформировали о том, как бизнес планирует решить эту проблему в долгосрочной перспективе», – заявил господин Каруна.

Лагеря рабочих получили предписание установить дополнительные резервуары для сбора жидких отходов, чтобы общий объем резервуаров соответствовал количеству проживающих в лагерях лиц. Это, впрочем, пока не сделано.

«Официальные лица проверят эти лагеря еще раз 31 августа. Если они не перестанут загрязнять канал, их привлекут к ответственности по закону», – заявил господин Каруна.

Заместитель главы OrBorTor также отметил, что сотрудники ведомства проверяют заведения, расположенные выше по течению канала. Официальные лица полагают, что некоторые из них также могут загрязнять его сточными водами, которые в итоге оказываются в море.

«Проведенные к настоящему моменту проверки показали, что 70-80% процентов сливаемых в канал сточных вод – это сточные воды крупного развлекательного бизнеса, расположенного в Камале. Остальное – это сточные воды из отелей и других мест. Нам нужна еще одна неделя, чтобы быть уверенными в виновности тех или иных лиц, но затем мы начнем применять предусмотренные законом меры», – пообещал господин Каруна.

«Пока что сточные воды по-прежнему сливаются в канал», – признал он.

По словам господина Каруны, в качестве оперативной меры официальные лица проведут так называемую биологическую очистку воды в канале. Этот способ предполагает использование анаэробных бактерий (effective microorganisms), устраняющих органическое загрязнение.

Напомним, что проблема слива сточных вод во впадающие в море каналы существует не только в Камале. Так сильное загрязнение морской воды было зафиксировано в начале этого года на пляже Трай-Транг, где впадает в море канал Пакбанг, протекающий через Патонг. Департамент окружающей среды тогда был вынужден выпустить предупреждение для туристов о нежелательности купания в 300-метровой зоне у устья канала. Для ознакомления с ситуацией Пхукет лично посетил постоянный секретарь Министерства природных ресурсов и окружающей среды Виджарн Симачайа.

Вероятными виновниками загрязнения тогда назывались отели Патонга, однако о выявлении конкретных нарушителей и применении к ним штрафных санкций не сообщалось.

 

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