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В Камале отработают эвакуацию при цунами

Серия учений по эвакуации при цунами пройдет в шести тайских провинциях, располагающихся на побережье Андаманского моря. На Пхукете учения будут проводиться 8 и 9 сентября в Камале. Сирены зазвучат в 9:00 утра 9 числа.

Новости Пхукета

21 Августа 2020, 01:34 PM
В Камале отработают эвакуацию при цунами. Фото: Архив The Phuket News

В Камале отработают эвакуацию при цунами. Фото: Архив The Phuket News

Учения будут проходить в два этапа. 25-25 августа мероприятия пройдут в провинциях Ранонг, Пханг-Нга и Краби, а 8-9 сентября – в провинциях Пхукет, Транг и Сатун.

Согласно уведомлению Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), в Камале местом проведения учений станет территория у школы Rajaprajanugroh 36 School на Soi Rimhaad. Мероприятия продлятся с 9:00 до 11:00.

Первый день учений (8 сентября) будет посвящен работе с главами местных сообществ и официальными лицами. Непосредственно сама учебная эвакуация будет отработана во второй день (9 сентября). Подробности будут опубликованы ближе к дате учений.

DDPM просит местных жителей не паниковать при звуках сирен, а еще лучше – присоединиться к учениям.



 

 

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