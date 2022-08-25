В Камале отработали эвакуацию при цунами

Несколько сотен человек приняли участие в учениях в Камале, в ходе которых отрабатывалась эвакуация при цунами. Впрочем, организаторы выбрали для проведения тренировки южную часть пляжа. Вопроса о том, как спасаться в случае цунами с северной половина, власти стараются не касаться.

Новости Пхукета

Прошедшие 24 августа учения состояли из двух частей. Утром сотрудники экстренных служб и представители различных органов власти проводили «штабные игры», в ходе которых отрабатывали координацию в случае возникновения угрозы цунами, рассказал наблюдавший за тренировкой глава окружной управы Кату Сиват Равангкун.

Непосредственно сама эвакуация началась в 13:00, когда организаторы включили сирены предупреждения о цунами и сотни участников учений бросились бежать из Мемориального парка цунами (Tsunami Memorial Park) года к убежищу, оборудованному у здания административной организации Камалы (OrBorTor).

Спасавшимся взрослым и детям нужно было преодолеть примерно полтора километра. Многие подошли к делу серьезно и решили действительно бежать, как бежали бы, вероятно, в случае реальной угрозы.

Некоторые из участников тренировки изображали лиц, получивших травмы. Им сотрудники экстренных служб оказали необходимую медицинскую помощь.

Как уже говорилось выше, учения проходили в южной части пляжа. При этом основные вопросы и опасения вызывает вопрос эвакуации с его северной половины, где располагается мусульманское кладбище, забор которого блокирует примерно 440 м прибрежной линии. Из-за этого людям, которым нужно будет эвакуироваться оттуда, придется сначала двигаться параллельно морю, а уже потом бежать вглубь острова, спасаясь от угрозы.

Как бы то ни было, по итогам учений господин Равангкун заявил, что их цель была достигнута, и поблагодарил всех принявших участие в тренировке 24 августа.

«Мы делаем это для того, чтобы вселить уверенность в местных жителей и туристов, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не паниковали, чтобы могли выжить, если цунами снова обрушится на Пхукет», – заявил он.

Глава Кату также добавил, что количество туристов в Камале уже вернулось на уровень около 60% от допандемийных показателей.