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В Камале организовали подвоз воды нуждающимся

Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) с сегодняшнего дня начала доставлять воду жителям, страдающим от отсутствия централизованного водоснабжения.

Новости Пхукета

26 Апреля 2019, 11:42 AM
Фото: Архив The Phuket News

Фото: Архив The Phuket News

Согласно заявлению OrBorTor по четным дням вода будет бесплатно доставляться в мубаны с нечетными номерами (1, 3 и 5), по нечетным дням – в мубаны с четными номерами (2, 4 и 6).

Вода будет доставляться автоцистернами с 9:00 до 18:00. Лимит на одно домохозяйство – 400 л. Для получения воды необходимо заранее зарегистрироваться в OrBorTor Камалы или по телефону 076-385640 (дополнительный код 20).

OrBorTor обещает, что вода будет доставляться жителям вплоть до прихода сезонных дождей и восстановления нормального водоснабжения.

При этом в OrBorTor указали, что инициатива по доставке воды не распространяется на отели и кондоминиумы. Речь идет только о частных домах, и заявление на доставку воды должен подавать человек, имя которого указано в домовой книге. Таким образом арендаторы жилья (в том числе иностранцы) должны обращаться непосредственно к владельцам домов, у которых арендуют жилплощадь.

 

 

 

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