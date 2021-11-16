Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

В Камале обнаружили пангалина

Сотрудники службы спасения при административной организации тамбона (OrBorTor) Камалы поймали и вывезли в джунгли самку панголина, замеченную местными жителями рядом с местным водоочистным комплексом.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Ноября 2021, 05:51 PM
Фото: Служба спасения OrBorTor Камалы

Фото: Служба спасения OrBorTor Камалы

Фото: Служба спасения OrBorTor Камалы

Фото: Служба спасения OrBorTor Камалы

Фото: Служба спасения OrBorTor Камалы

Фото: Служба спасения OrBorTor Камалы

Покинувший джунгли пангалин был замечен жителями Камалы днем 16 ноября. На вызов выехала команда спасателей во главе с Криенгсаком Бунлангом, которая обнаружило животное спящим в тени деревьев на берегу канала Клонг-Нам.

Пангалина, оказавшегося самкой весом около 4 кг, бережно поймали сперва отвезли в полицейский участок Камалы для регистрации происшествия, а затем – в природный заказник Khao Phra Thaeo в Таланге, находящийся под управлением Департамента национальных парков.

Панголины в Таиланде относятся к числу охраняемых видов в соответствии с Конвенцией ООН международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Охраняемыми являются все восемь видов этих чешуйчатых млекопитающих, обитающих в Юго-Восточной Азии, Экваториальной и Южной Африке.

На панголинов нелегально охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства. Именно деятельность браконьеров наносит основной ущерб существующим популяциям этих животных.

На территории Таиланда обитают яванские панголины. Вид отнесен к находящимся на грани исчезновения.






 

 

Have a news tip-off? Click here

У пляжа Май-Кхао нашли мертвого дюгоня
Подростка удержали от самоубийственного прыжка с моста
Авиакомпания S7 возобновила рейсы на Пхукет
Залив Майа-Бэй может открыться для туристов 1 января
Замглавы МВД: Дефицит пресной воды Пхукету не грозит
Ресторанам и кафе уточнили часы продажи алкоголя
На Пхукете обсудили перспективы легкой железной дороги
Въезд на Пхукет разрешен без регистрации на Gophuget
Мужчина спрыгнул в море с моста, соединяющего Пхукет с материком
Школа Darasamuth закрыта из-за коронавируса
Минздрав проинспектировал Бангла-Роуд
Тинейджер, объявленный в розыск за убийство, сдался полиции
Метеорологическое предупреждение объявлено на Пхукете
Подросток погиб в драке в Раваи
На Пхукете сдали новое здание администрации провинции

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions
Thai Residential
QSI International School Phuket

 