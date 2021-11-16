В Камале обнаружили пангалина

Сотрудники службы спасения при административной организации тамбона (OrBorTor) Камалы поймали и вывезли в джунгли самку панголина, замеченную местными жителями рядом с местным водоочистным комплексом.

Иккапоп Тхонгтуб

Покинувший джунгли пангалин был замечен жителями Камалы днем 16 ноября. На вызов выехала команда спасателей во главе с Криенгсаком Бунлангом, которая обнаружило животное спящим в тени деревьев на берегу канала Клонг-Нам.

Пангалина, оказавшегося самкой весом около 4 кг, бережно поймали сперва отвезли в полицейский участок Камалы для регистрации происшествия, а затем – в природный заказник Khao Phra Thaeo в Таланге, находящийся под управлением Департамента национальных парков.

Панголины в Таиланде относятся к числу охраняемых видов в соответствии с Конвенцией ООН международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Охраняемыми являются все восемь видов этих чешуйчатых млекопитающих, обитающих в Юго-Восточной Азии, Экваториальной и Южной Африке.

На панголинов нелегально охотятся ради мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства. Именно деятельность браконьеров наносит основной ущерб существующим популяциям этих животных.

На территории Таиланда обитают яванские панголины. Вид отнесен к находящимся на грани исчезновения.













