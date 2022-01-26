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В иностранца выстрелили в отеле в Патонге

Газета The Phuket News получила полицейский отчет, подтверждающий арест 54-летнего Сомпхота Пиамсака (54 года), арестованного на пляжной дороге в Патонге около 4:00 утра. Мужчина был арестован по факту стрельбы в отеле, при себе у него обнаружили 9-миллиметровый пистолет.

Новости Пхукета

26 Января 2022, 07:33 PM
В иностранца выстрелили в отеле в Патонге.

В иностранца выстрелили в отеле в Патонге.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 1:50 ночи. Прибывшим сотрудникам сообщили, что некий иностранец неправомерно проник в отель и начал «устраивать хаос». Мужчине было оказано противодействие, в ходе которого были сделаны два выстрела из огнестрельного оружия.

Никакой другой информации об инциденте полиция не раскрыла. Медицинское состояние пострадавшего в ходе стрельбы иностранца также неизвестно.

При этом в отчете об аресте Сомпхота Пиамсака указывается, что ему предъявлены обвинения в попытке убийства и незаконном ношении оружия в общественном месте.

 

 

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