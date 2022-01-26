В иностранца выстрелили в отеле в Патонге

Газета The Phuket News получила полицейский отчет, подтверждающий арест 54-летнего Сомпхота Пиамсака (54 года), арестованного на пляжной дороге в Патонге около 4:00 утра. Мужчина был арестован по факту стрельбы в отеле, при себе у него обнаружили 9-миллиметровый пистолет.

Новости Пхукета

26 Января 2022, 07:33 PM

В иностранца выстрелили в отеле в Патонге.