В иностранца выстрелили в отеле в Патонге.

Полиция получила сообщение о стрельбе в 1:50 ночи. Прибывшим сотрудникам сообщили, что некий иностранец неправомерно проник в отель и начал «устраивать хаос». Мужчине было оказано противодействие, в ходе которого были сделаны два выстрела из огнестрельного оружия.
Никакой другой информации об инциденте полиция не раскрыла. Медицинское состояние пострадавшего в ходе стрельбы иностранца также неизвестно.
При этом в отчете об аресте Сомпхота Пиамсака указывается, что ему предъявлены обвинения в попытке убийства и незаконном ношении оружия в общественном месте.