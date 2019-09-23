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В ходе субботника на Най-Янге собрали почти тонну мусора

Около 800 человек приняли участие в субботнике, прошедшем на пляже Най-Янг 21 сентября. В ходе массовой уборки на пляже было собрано 952,5 кг мусора.

Новости Пхукета

23 Сентября 2019, 09:26 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

Как сообщила PR-служба администрации Пхукета, субботник 21 сентября был организован пхукетским офисом Красного креста и различными государственными структурами.

Уборка проходила на пляже Най-Янг в пределах национального парка Сиринат. Среди прочих участие в мероприятии приняли губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана и его супруга Ситтини Тавипатана.

В ходе уборки на пляже собрали 764 кг пластика, 23,5 кг стекла и металла, 165 кг органического мусора. Также с пляжа убрали 22 единицы неких опасных отходов.

PR-служба пхукетской администрации добавила, что субботник на Най-Янге был приурочен к Международному дню уборки пляжей, традиционному проводящемуся в третью субботу сентября.

 

 

 

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