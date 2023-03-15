В ходе облавы на бродячих собак в Ао-Нанге поймали одного пса

Власти провинции Краби провели обещанную облаву на пляже в Ао-Нанге после того, как живущие там бродячие собаки напали на тайско-американского туриста. В ходе рейда поймали одного пса, притом что сам турист снял на видео около полудюжины собак.

Новости Пхукета

Участие в облаве 14 марта принимали сотрудники отделения Управления животноводства по провинции Краби, а также филиала ведомства при окружной управе Мыанг-Краби.

В сообщении PR-службы Краби отмечается, что на пляже обнаружилась всего одна собака, которую благополучно поняли. Впрочем, как именно был осуществлен отлов, из публикации непонятно. В тексте упоминается и приманка со снотворным, и дротики с транквилизатором.

Пойманному псу уже ввели под кожу микрочип и зарегистрировали. Пока что он находится под присмотром административной организации (OrBorTor) тамбона Ао-Нанг. Провинциальная PR-служба заявила, что отлов будет продолжен, но не указала, когда именно.

Как сообщали «Новости Пхукета», очередное нападение собак на туриста произошло на пляже в Ао-Нанге в субботу, 11 октября. Покусан был 69-летний Дэниел Сутджай Кутракун, который затем обратился к властям с призывом принять меры, чтобы не пострадали другие туристы. В ответ официальные лица пообещали провести отлов собак на пляже, как они уже неоднократно (и без особого эффекта) делали после предыдущих резонансных случаев.

При этом турист после нападения снял живущую на пляже стаю собак на видео. В объектив смартфона попали порядка полудюжины собак. В сообщении PR Krabi ничего не говорится о том, куда они могли деться к 14 марта.