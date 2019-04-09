В ходе двойного рейда в Пхукет-Тауне изъяты 3,8 тыс. таблеток метамфетамина

Сотрудники пхукетского центра по борьбе с распространением наркотиков при поддержке волонтеров гражданской самообороны провели двойной рейд в Пхукет-Тауне и задержали трех человек за хранение наркотиков. У одного из задержанных также был обнаружен револьвер с патронами.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Апреля 2019, 12:31 PM

Фото: Phuket Centre for Drug Prevention and Suppression

Задержания были произведены в Пхукет-Тауне вечером 6 апреля. Руководил операцией палад (старший административный сотрудник) местного муниципалитета Данай Джайкенг.

Около 17:00 команда господина Джайкенга нанесла визит в дом на Soi Dechanarong, где проживал 29-летний сотрудник одной из местных больниц Пакорн Тхонгрод. У мужчины обнаружили 3,7 тыс. таблеток метамфетамина (яба), 22 г наркотика в кристаллической форме (яба-айс), револьвер и 38 патронов к нему, а также электронные весы и приспособления для курения кристаллического метамфетамина.

Сразу после ареста команда господина Джайкенга проверила дом на Soi Rungrawee в том же районе города. Там были задержаны 33-летняя Мадиха Лонгсатиен и 44-летний Самат Госумпан, у которых изъяли 99 таблеток метамфетамина и 780 мг кристаллов соответственно.

Всех трех задержанных передали полиции Пхукет-Тауна для предъявления обвинений. Согласно заявлению центра по борьбе с распространением наркотиков, дела будут возбуждены по статье о хранении наркотических средств первой категории с целью продажи. Вину задержанные отрицать не стали.



