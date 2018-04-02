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В ходе антинаркотического рейда на Пхукете задержали 67-летнюю женщину

Шесть человек, включая 67-летнюю местную жительницу, были задержаны в ходе антинаркотического рейда, продолжавшегося с 20 по 30 марта на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Апреля 2018 09:31:25

Фото: Pitakpaipracha
Фото: Pitakpaipracha

Военные задержали и передали полиции шестерых местных жителей, причастных к незаконному обороту наркотиков на Пхукете. Антинаркотическая кампания продолжалась в течение 10 дней, в ходе рейда силовики проверяли известные им адреса в Рассаде и Пхукет-Тауне.

В ходе операции была задержана 67-летняя Дэнг Чауйсод из Рассады, у которой изъяли 40 кг листьев кратома и 46 бутылок сиропа от кашля, использующихся в популярном у молодежи наркотическом коктейле «четыре на сто». Женщине были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств 5-й категории с целью продажи и хранении медикаментов с целью продажи без лицензии.

Также в Пхукет-Тауне был задержан 21-летний Виват Нукун. У молодого человека были обнаружены 25 таблеток метамфетамина (яба). Ему были предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств 1-й категории с целью продажи.

Следом были задержаны еще четыре человека: Ануча Чайприде (20 лет), Косин Даман (23 года), Сутани Оуппара (20 лет) и Вират Нукин (20 лет). В их доме в Пхукет-Тауне полиция нашла наркотический коктейль на основе кратома, выжатый сок кратома и две электронные сигареты с жидкостью для них.

Всем четверым предъявили обвинения в незаконном хранении наркотических средств 5-й категории, а Ануча и Вират дополнительно будут привлечены к ответственности за хранение электронных сигарет и жидкости, являющихся в Таиланде незаконными.

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