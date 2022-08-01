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В доме престарелых на Пхукете выявили 45 случаев коронавируса

Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Кусак Кукиаттикун выразил озабоченность благополучием подопечных Пхукетского дома престарелых в Паклоке, после того как у 45 находящихся там лиц старшего возраста был выявлен COVID-19.

Новости Пхукета

1 Августа 2022, 02:44 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

О вспышке коронавирусной инфекции стало известно 29 июля, когда был зафиксированы 17 первых случаев. По итогам дальнейших тестов число положительных случаев выросло до 45. Всего в центре в Паклоке живут 74 престарелых, за которыми ухаживают 29 сотрудников разного профиля.

Все случаи были выявлены методом экспресс-теста на антитела (АТК), то есть по пхукетским правилам требуют подтверждения. Количество подтвержденных случаев неизвестно. Однако один человек был доставлен в больницу Thalang Hospital по причине неких осложнений.

«Все лица из группы риска тестируются каждые три-пять дней, остальные – раз в неделю. Работники Минздрава провели мониторинг, который не выявил дополнительных случаев», – заявил доктор Кукиаттикун.

Посещение центра временно приостановлено, престарелым запрещено покидать территорию, кроме как для получения медпомощи, поскольку у многих есть хронические заболевания.

 

 

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