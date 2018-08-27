В деле «Феникса» прибавилось подозреваемых

Королевская полиция Таиланда расширило список подозреваемых по делу о крушении туристического судно «Феникс», в результате которого погибли 47 из 89 находившихся на борту туристов

27 Августа 2018 17:55:27

В деле «Феникса» появились три новых подозреваемых. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О расширении списка фигурантов дела «Феникса» было объявлено на пресс-конференции, прошедшей 27 августа в штаб-квартире пхукетской пресс-конференции. Для участия в пресс-конференции на Пхукет прилетели два высокопоставленных полицейских офицера – генерал Сурачет Хакпан и генерал Рунгрынг Сэнгкрам.

В ходе пресс-конференции были подтверждены обвинения в адрес Воралак Реркчайкарн (владелицы компании-оператора судна TC Blue Dream), Ончана Канхайота (старшего инженера, руководившего постройкой «Феникса») и Сомджинга Бунтхама (капитана, находившегося за штурвалом судна в момент трагедии). Все трое обвиняются в преступной халатности, повлекшей за собой гибель людей и причинение травм. В выходе под залог им было отказано.

Новыми фигурантами дела «Феникса» стали совладельцы TC Blue Dream – гражданин КНР Лэй Хоу (муж Воралак Реркчайкарн), а также граждане Таиланда Джаккапан Реркчайкарн и Йинди Реркчайкарн (вероятнее всего, родственники Воралак Реркчайкарн). При этом именно китайца Лэя Хоу генерал Сурачет назвал «настоящим владельцем TC Blue Dream).

«Изучив финансовые документы, следователи обнаружили, что структура TC Blue Dream была организована с использованием номиналов в интересах Лэя Хоу. Всем причастным к ее работе предъявлены обвинения в организации нелегальной структуры криминального характера (анг-йи), поскольку совершенно очевидно, что они нелегально управляли компанией в интересах иностранца», – заявил генерал Хапан.

Отметим, что следователи пока не имели возможности изучить само затонувшее судно, поскольку операция по его подъему со дна еще не завершена. Вся подготовительная работа уже проделана, однако для перехода к финальному этапу специалистам нужно дождаться благоприятных погодных условий.

Ранее адвокат госпожи Воралак Реркчайкарн заявлял журналистам, что сторона защиты убеждена в том, что затонувшее судно отвечало всем стандартам безопасности. По его словам, если у следствия есть вопросы в этой области, то задавать их нужно тем официальным лицам, которые зарегистрировали судно и допустили до эксплуатации. Пока что среди подозреваемых ни одного чиновника или должностного лица нет.