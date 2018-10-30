В Чианг-Рае перехватили 14,6 млн таблеток метамфетамина

Тайские силовики провели успешный антинаркотический рейд на границе Лаоса и Таиланда, перехватив крупную партию метамфетамина.

Новости Пхукета

30 Октября 2018, 09:06 AM

Фото: Архив Bangkok Post

Объединенная команда силовиков, включающая рейнджеров, военнослужащих армии Таиланда и военнослужащих ВМФ из состава речного подразделения на Меконге, перехватила 14,6 млн таблеток метамфетамина (яба) в округе Вианг-Кэн провинции Чианг-Рай после полуночи 29 октября.

Как сообщает Bangkok Post, операция была проведена после получения информации о готовящейся крупной поставке наркотиков в Таиланд. Около 1:30 ночи задействованные в рейде силовики заметили два пикапа на дороге, идущей параллельно Меконгу, и потребовали, чтобы водители остановили машины для досмотра.

Оба пикапа остановились, после чего находившиеся в них лица бросились бежать и скрылись под покровом темноты. Осмотрев автомобили, силовики обнаружили в них 73 мешка с наркотиками.

Bangkok Post также сообщает, что днем ранее крупная партия наркотиков была изъята в Аюттхае. Добычей полицейских стали 10 млн таблеток метамфетамина и 100 кг наркотика в кристаллической форме (яба-айс), которые хранил некто Пратхип Ячина. Обыскав дом господина Ячины в Чианг-Рае, правоохранители также изъяли 12,5 млн бат наличными.