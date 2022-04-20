В чем сила, Милли? Фестиваль Coachella дал Таиланду новый инструмент «мягкой силы»

Если вы в после Сонгкрана не ели манго к клейкими рисом и не рассуждали о «мягкой силе», то поздравляем – вас миновала самая хайповая тема в Таиланде за последние недели, появившаяся благодаря хип хоп исполнительнице Милли.

Роман Воробьев

Милли на сцене фестиваля Coachella в 2022 году и в полиции Бангкока в 2021 году. Фото: Bangkok Post / Coachella 2022

В субботу, 16 апреля, Милли выступила на Coachella Valley Music and Arts Festival в Калифорнии, завершив свой сет порцией кхао ньеу мамуанг, который съела прямо на сцене. Так внезапно тайцы вспомнили про свой десерт из манго с клейким рисом, а власти задумались о его потенциале в качестве инструмента для выстраивания имиджа страны за рубежом. Хотя фигура Милли (настоящее имя – Данупха Кханатхиракун) в этом контексте выглядит неоднозначно.

После выступления Милли в тайском сегменте Twitter взлетели хэштеги #khanonieomamuang и #MILLILiveatCoachella. Следом о девушке написали самые разные СМИ, а политик Пита Лимджаронрат подлил масла в огонь (или кокосового молока в рис?), когда назвал артистку главной надеждой Таиланда на «мягкую силу», дав истории политический поворот.

В своей статье о выступлении Милли издание Thai PBS утверждает, что она стала первой представительницей Таиланда на Coachella, но Bangkok Post резонно указывает, что формально это не так. Первой на легендарную сцену в калифорнийской долине Коачелла поднялась в 2019 году Лалиса Манобан. Впрочем, Лиса выступала в составе корейской поп-группы Blackpink, а Милли представляла именно Таиланд – страну любимую, но не без проблем.

В выступлении Милли были и понятные иностранцам вещи (к примеру, «пинг понг без рук»), и вещи для местной аудитории (закупка золотых во всех смыслах уличных фонарей с киннари). Наконец, было и резюме, которое разошлось по соцсетям и зарубежным СМИ: «Страна хорошая, люди хорошие, но правительство прогнившее».

Отношения с правительством у девушки сложные, это правда. В биографии 19-летней артистки есть даже заочный конфликт с главой правительства Праютом Чан-Очой. Посты с критикой его действий во время пандемии закончились для делом о «публичном оскорблении» власти и штрафом в июле прошлого года. Однако в этот раз официальные лица закрыли глаза на уколы в свой адрес, а сконцентрировались на том, что у Таиланда, как показала Coachella, есть «мягкая сила» как минимум в виде тайской кухни и фруктов.

После выступления в Калифорнии глава правительства заявил, что Министерство культуры может предложить ЮНЕСКО включить кхао ньеу мамуанг в список тайского культурного наследия.

«Таиланду важно использовать свою «мягкую силу». У нас есть множество ресурсов, которые мы можем продвигать на международной сцене», – заявил генерал Чан-Оча.

О планах использовать тренд в интересах страны заявило и Министерство торговли. Глава ведомства Джурин Лаксанависит заявил, что восхищен выступившей на Coachella соотечественницей и готов поддержать экспорт фруктов и развитие «мягкой силы». Последовали и другие заявления в том же ключе, что власти готовы возглавить тренд.

Обычные тайцы тоже не остались в стороне, активно публикуя контент в интернете (некоторые мемы про «мягкую силу» риса получились смешными, это факт) и просто поглощая кхао ньеу мамуанг. В частности, сервис доставки Line Man отметил, что число заказов десерта увеличилось в 3,5 раза в течение 24 часов после выступления Милли на сцене Coachella.

Сама Милли после фестиваля заявила, что не может поверить в то, что она вызвала у своих соотечественников такую бурю эмоций, и попросила продавцов кхао ньеу мамуанг не поднимать цены на десерт. По поводу готовности властей поддерживать «мягкую силу» она не высказалась.

Что же касается тайских торговцев манго с рисом, то они и сами знают, что делать. У всех до сих пор на слуху пример упомянутой выше Лисы Манобан, которая когда-то призналась в интервью в любви к лук чину из родной провинции Бурирам и вызывала взрывной рост продаж этого нехитрого снека. Буквально месяц назад у артистки был день рождения, и торговцы на местной железнодорожной станции всерьез готовились к этому событию, надеясь что она приедет на родину, а значит продажи снова взлетят. Хотя сама Лиса с того времени уже успела повзрослеть и бесплатной рекламой мясных шариков на палочках больше не занимается. Сейчас звезда является амбассадором одного из ведущих мировых брендов виски.