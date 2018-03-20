В части Чалонга запретят продажу алкоголя 24-25 марта из-за местных выборов

В воскресенье, 25 марта, в одном из районов Чалонга (мубан 1) состоятся выборы старосты поселения (пуяйбана), в связи с чем в районе будет запрещена торговля спиртным в течение субботнего вечера и всего воскресенья.

20 Марта 2018 18:00:06

Информацию о проведении местных выборов в Чалонге корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердила госпожа Вилайрат Кванчиен, старшая административная сотрудница (палад) управы округа Мыанг-Пхукет, в состав которого входит тамбон Чалонг.

Выборы были назначены после того, как староста первого района Чалонга (мубан 1, Кхао-Ной) ушел в отставку. Голосовать жители Чалонга будут с 8:00 до 15:00 воскресенья, 25 марта. Эти выборы станут на Пхукете первым с мая 2014 года, когда военные ввели запрет на политическую деятельность в стране.

«Выборы были разрешены, поскольку предыдущий пуяйбан Прадит Онгсантипаб ушел в отставку по личным причинам»,

В соответствии с законодательством, торговля спиртным будет запрещена заранее. Магазины должны будут прекратить продажу алкоголя с 18:00 субботы, 24 марта. Возобновить продажу спиртного можно будет в 11:00 понедельник, 26 марта. Нарушителям запрета грозит до 10 тыс. бат штрафа и/или до полугода тюрьмы.

В состав первого района Чалонга входят территории, прилегающие к Chao Fa East Rd., включая улицу Soi Taiad, где находятся многочисленные клубы муай-тай и других единоборств.