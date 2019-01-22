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В части Банг-Тао объявлен режим экономии воды

Административная организация тамбона Чернг-Талей (OrBorTor) объявила о вводе режима экономии воды на части подведомственной территории. Вода на ряде улиц будет подаваться лишь в течение части дня.

Новости Пхукета

22 Января 2019, 06:14 PM
Фото: The Phuket News и OrBorTor Cherng Talay

Фото: The Phuket News и OrBorTor Cherng Talay

Уведомлению об ограничении подачи воды потребителям было опубликовано 22 января, хотя глава OrBorTor Маан Самран подписал его днем ранее. Согласно тексту уведомления, режим экономии вводится во втором, третьем и пятом мубанах района. Вода в них будет подаваться в следующие часы:

Мубан 2.
Улицы Soi Bang Tao 8, Soi Nok Na, Soi Ao Bang Tao 4 и Soi Bang Tao 12.
Вода будет подаваться с 7:00 утра до 20:00 вечера.

Мубан 3.
Вода будет подаваться утром с 5:30 до 10:30 и вечером с 15:30 до 21:30.

Мубан 5.
Улицы Soi Bang Tao 3, Soi Bang Tao 4/1 и Soi Bang Tao 5, 7, 9, а также Srisoonthorn Rd. от Soi Bang Tao 3 до Soi Bang Tao 9.
Вода будет подаваться в утренние часы с 5:30 до 9:30 и с 16:30 до 21:30.

В тексте не указывается конкретных сроков, в течение которых будут действовать ограничения. О каких-либо изменениях OrBorTor обещает объявить отдельным оповещением.

Администрация Чернг-Талей просит жителей перечисленных районов делать запасы для личных нужд в часы работы водоснабжения, но при этом постараться сократить общий объем потребления воды.

 

 

 

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