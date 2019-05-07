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В Бангкоке завершилась трехдневная Коронация Рамы Х

В понедельник, 6 мая, в столице Таиланда состоялись последние ритуалы в рамках трехдневной Коронации Его Величества Рамы Х. Король вместе с супругой вышел на балкон тронного зала Суддхайсаварйя Прасад и приветствовал собравших перед Большим дворцом людей.

Новости Пхукета

7 Мая 2019, 09:08 AM
Фото: Thailand PR Department

Фото: Thailand PR Department

«Я и Королева восхищены и рады увидеть добросердечных людей, приехавших сюда, чтобы отпраздновать мою коронацию и благословить меня. Ваш добрый дух, хорошие пожелания и дружелюбие очень обрадовали меня. Пусть единство, которое вы проявили, выражая мне свою добрую волю, станет хорошим началом для всех. Всем необходимо объединиться для процветания нашей страны», – цитирует ТАСС обращение Его Величества к гражданам.

Трехдневная Коронация Рамы Х началась в Бангкоке утром 4 мая. Cперва в Королевской Резиденции Чакрабат Биман состоялась церемония Королевского очищения, в ходе которой голову Короля омыли водой из священных источников всех провинций. Затем на голову Его Величества возложили Корону и вручили ему Королевские регалии, а также Королевскую Золотую Пластину с полным титулом монарха.

После возложения Короны и Король озвучит Первое Королевское Повеление и предоставил первую аудиенцию членам Королевской Семьи, Тайного Совета и Кабинета Министров, а также высокопоставленным чиновникам в Тронном Зале Амариндра Виничая, чтобы выразить свои наилучшие пожелания Королю. День завершился визитом Короля в Храм Изумрудного Будды и ритуалом Принятия Королевской Резиденции.

Второй день Коронации начался с церемония вручения Королевской Монограммы Его Величества и Королевского Титула, а также присвоения Королевских рангов членам Королевской семьи в Тронном Зале Амариндра Виничая. Во второй половине дня в прошла многочасовая пешая процессия с участием Его Величества Короля в Королевском Паланкине. Процессия сделала круг по центру столице, чтобы подданные могли отдать дань уважения и почета своему новому Королю.

В понедельник, как уже говорилось выше, Его Величество Король вышел на балкон Зала Суддхайсаварйя Прасад и принял добрые пожелания своего народа. Затем Его Величество дал аудиенцию представителям зарубежных дипломатических миссий и принял их поздравления в Тронном Зале Чакри Маха Прасад.

Подборку фотографий с ключевых событий Коронации можно найти здесь.

 

 

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